رياضة

إيكيتيكي: روح المنافسة تصنع قوة ليفربول وسنجد الانسجام المطلوب أمام السيتي

الفرنسي هوجو إيكيتيكي
الفرنسي هوجو إيكيتيكي
إسلام مقلد

أكد المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، لاعب ليفربول الإنجليزي، أن المنافسة في خط هجوم الفريق تمثل دافعًا إيجابيًا لجميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن الصراع على المراكز الأساسية يصب في مصلحة الفريق ويعزز روح العمل الجماعي داخل غرف الملابس.

وقال إيكيتيكي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أرى كلمة منافسة بمعناها الضيق، لأننا جميعًا نلعب من أجل نفس الفريق.. صحيح أن هناك أماكن محدودة في التشكيل، لكننا نتعاون وندفع بعضنا للتطور.. هذا بالنسبة لي هو المعنى الحقيقي للمنافسة".

التفاهم بين المهاجمين القدامي والجدد

وأضاف: "التفاهم بين المهاجمين القدامى والجدد يحتاج إلى وقت.. نحن قادمون من أندية مختلفة، ولكل منا أسلوبه الخاص، لكننا نعمل على بناء الروابط والتجانس من خلال التدريب واللعب المشترك.. الثقة والانسجام لا يُبنيان في يوم وليلة، ولكنهما يأتيان مع الوقت والعمل المستمر".

الانسجام داخل الخط الهجومي

وشدد إيكيتيكي على أن الانسجام داخل الخط الهجومي سيتحقق تدريجيًا، موضحًا: "أحيانًا تشعر بالتفاهم سريعًا مع بعض اللاعبين، وأحيانًا تحتاج إلى وقت لتتعرف على تحركاتهم وكيف يفضلون استلام الكرة.. كل هذا جزء من عملية بناء الفريق".

ورغم اهتمام عدة أندية بضمه، أبرزها نيوكاسل يونايتد، اختار إيكيتيكي الانتقال إلى ليفربول قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 79 مليون جنيه إسترليني في يوليو الماضي، معتبرًا أن القرار كان خطوة صحيحة في مسيرته.

ليفربول المكان المناسب

وقال المهاجم الفرنسي: "ليفربول نادٍ جاد يملك قيمًا كبيرة، وجماهيره مذهلة.. أشعر أنه المكان المناسب لي للتطور ومواصلة التقدم في مسيرتي الكروية.. أريد أن أقدم كل ما لدي من أجل هذا القميص".

ويستعد ليفربول لاختبار قوي عندما يواجه مانشستر سيتي مساء الأحد على ملعب الاتحاد، في قمة الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي يترقبها عشاق "الريدز" لمعرفة مدى جاهزية الفريق بعد عودته إلى طريق الانتصارات.

وعن هذه المواجهة المرتقبة، قال إيكيتيكي: "إنها المباراة التي تحلم بالمشاركة فيها.. كل اللاعبين الكبار على أرض الملعب، والأجواء تكون استثنائية.. أحب هذا النوع من المباريات لأنها تختبر قدراتك الذهنية والبدنية في أعلى المستويات".

وسجل إيكيتيكي حتى الآن 6 أهداف وصنع آخر خلال 15 مباراة في مختلف المسابقات، مؤكداً أنه لا يزال يسعى للوصول إلى أفضل نسخة من نفسه، موضحًا: "أعلم أن المدرب آرني سلوت يطالبني بالمزيد دائمًا.. يقول إنني لست جيدًا بما فيه الكفاية، وأنا أتفهم ذلك، لأن طموحي أن أكون أفضل في كل مباراة.. الموسم طويل، وسأواصل العمل بجد لأثبت أنني أستحق اللعب لهذا الفريق".

وختم حديثه قائلًا: "الوضع في الفريق يتحسن.. لسنا في أفضل حالاتنا بعد، لكننا نلعب الآن بطاقة وإصرار كبيرين.. المهم أن نواصل بنفس الحماس والتركيز، لأن ليفربول الحقيقي يظهر في المواقف الصعبة".

