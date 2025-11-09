الموعد والقنوات وتاريخ المواجهات.. صلاح يقود هجوم ليفربول أمام السيتي

يحل فريق ليفربول، بقيادة المدرب آرني سلوت، ضيفا على نظيره فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، على ملعب "الاتحاد" في قمة منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي، موسم 2025/26.

وتعتبر مباراة اليوم بين مانشستر سيتي وليفربول بمثابة مواجهة مصيرية في سباق الدوري الانجليزي حيث تمنح الفائز دفعة قوية نحو الصدارة.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ليستعيد نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج السلبية.

في المقابل، يعيش مانشستر سيتي حالة فنية مميزة بعدما حقق فوزًا كبيرًا على بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في البطولة الأوروبية.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول

التقى فريق مانشستر سيتي وليفربول في مختلف البطولات 198 مرة، ويمتلك ليفربول الأفضلية التاريخية بـ 95 انتصارًا، مقابل 50 فوزًا لمانشستر سيتي، بينما انتهت 53 مباراة بالتعادل.

وسجل لاعبو ليفربول 347 هدفًا في شباك السيتي، فيما أحرز لاعبو مانشستر سيتي 265 هدفًا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

تقام المباراة اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، في التوقيت التالي:

6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

8:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

تقام مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد، مع حضور جماهيري ضخم يُتوقع أن يشعل أجواء اللقاء.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي

استقر المدرب الهولندي، آرني سلوت، على تشكيل ليفربول للقاء اليوم، على النحو التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرخ، دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكتيكي، كودي جاكبو.

ويحتل المان سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، في حين يمتلك الريدز 18 نقطة، في المركز السادس في جدول البطولة.