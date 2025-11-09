قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشهيد مار جرجس يجمع الأحباء.. توافد المئات على دير الرزيقات في أول أيام الاحتفال| صور
ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي من أعلى معدية نيلية ببني سويف إلى 4 وفيات ومصابان
الصين تهيمن وفرنسا تخطف الذهب في بطولة العالم للرماية بالعاصمة الجديدة
صدمة في الزمالك قبل نهائي السوبر أمام الأهلي .. بيزيرا علي دكة البدلاء | تفاصيل
ورقتان للاقتراع .. الهيئة الوطنية تكشف تفاصيل العملية الانتخابية 2025
السوبر المصري .. سيراميكا كليوباترا يخطف المركز الثالث بالفوز على بيراميدز 2-1
لقطات من تحرك لاعبي الأهلى إلى ملعب مباراة السوبر للقاء الزمالك ..شاهد
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر والقنوات الناقلة بالترددات
شك في سلوكها.. المتهم بقتـ.ل زوجته وابنه الرضيع في المنوفية يعترف بجريمته
الوطنية للانتخابات: كارت برايل لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية في تصويت النواب
تعرف على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي
رسميًا.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025 للعاملين في الدولة
كاراجر يقلل من أزمة عقد كوناتي: ليفربول لن ينهار برحيله وريال مدريد يترقب الموقف

أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراجر
أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراجر
إسلام مقلد

قلل أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراجر من خطورة أزمة تجديد عقد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مؤكدًا أن رحيله المحتمل بنهاية الموسم الجاري لن يمثل "كارثة" للفريق.

وشدد على أن إدارة النادي قادرة على إيجاد البديل المناسب في حال قرر اللاعب خوض تجربة جديدة خارج "أنفيلد".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عقد كوناتي مع ليفربول ينتهي في صيف 2026، ولم تشهد المفاوضات الخاصة بتمديده أي تقدم يُذكر منذ بدايتها في نوفمبر من العام الماضي، وسط تقارير قوية عن رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب لتعزيز خط دفاعه بعد رحيل ناتشو فرنانديز.

انتقال أرنولد إلى ريال مدريد

يأتي ذلك في وقتٍ ما زال فيه صدى انتقال ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني يلقي بظلاله على جماهير الريدز، إلا أن كاراجر يرى أن الفريق لن يتأثر كثيرًا إذا سلك كوناتي الطريق ذاته.

بقاء كوناتي

وقال كاراجر في تصريحات لـ"ديلي ميل سبورت" على هامش مشاركته في إطلاق المرحلة الجديدة من حملة "كل دقيقة مهمة" لإنعاش القلب في مدينة ترانمير: "أتمنى أن يبقى كوناتي في ليفربول، لكن إن قرر الرحيل، فالفريق لن ينهار. ليفربول نادٍ كبير ويعرف كيف يعوض أي لاعب".

وأضاف: "هو ليس فيرجيل فان دايك. إنه مدافع مميز، وقدم مستويات رائعة منذ انضمامه إلى الفريق، وشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، لكنه ليس عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه. إن لم يجدد عقده، فليفربول سيمضي قدمًا".

رحيل اللاعب مجانا

وتابع كاراجر موضحًا أن رحيل اللاعب مجانًا لا يعد فشلًا إداريًا: "لا يمكنك إجبار لاعب على توقيع عقد جديد، الإدارة أمام خيارين؛ إما بيعه قبل نهاية الموسم أو الإبقاء عليه حتى نهاية عقده، وهذا قرار استراتيجي للنادي".

المدافع الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا استعاد جزءًا من مستواه مؤخرًا، وساهم في حفاظ ليفربول على نظافة شباكه أمام أستون فيلا وريال مدريد، كما قدم أداءً لافتًا في مواجهة كيليان مبابي، غير أن الموسم الحالي لم يكن الأفضل له بعد سلسلة من الأخطاء أمام فرق مثل بورنموث ونيوكاسل وجالطة سراي.

ووجّه كاراجر رسالة مباشرة إلى اللاعب قائلًا: "مباراتان جيدتان لا تكفيان، عليه أن يُظهر ثباتًا في المستوى لعدة أشهر. لقد كان رائعًا أمام ريال مدريد، لكن عليه أن يستمر بهذا الأداء. الأمر يعتمد على الاحترافية والعمل اليومي، فالتفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق؛ من النوم والتغذية إلى التركيز الذهني".

ويستعد كوناتي لاختبار من العيار الثقيل، مساء الأحد، عندما يصطدم بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد.

واختتم كاراجر حديثه بالإشادة بهالاند، واصفًا إياه بأنه "أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز"، لكنه أشار إلى سجله المحدود أمام ليفربول، حيث سجل هدفين فقط في ست مباريات أمام الريدز، قائلًا: "سيكون التحدي مثيرًا، لكن التاريخ يقول إن ليفربول يعرف كيف يحد من خطورته".

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

د. عطية لاشين استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون

مفاجأة.. عطية لاشين: العمل في إعداد الرسائل العلمية حرام شرعا وأجرها سُحت

أرشيفية

السعودية تنفذ حكم الإعدام في مواطنين أدينا بالانضمام لتنظيم إرهابي

أرشيفية

المشاط: ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لمصر

صورة أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: الجيش الإسرائيلي تسلم جثمان جندي من قطاع غزة

بالصور

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

بعد أنباء انفصالهما.. 10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته
بعد أنباء عن إنفصالهم..10 صور تجمع بين كريم محمود عبد العزيز وزوجته

محافظ الشرقية يتفقد مقر الحملة الميكانيكية بالزقازيق ويأمر بإعداد تقرير شامل عن كفاءة المعدات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول خيارة يوميا؟

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

