كاراجر يقلل من أزمة عقد كوناتي: ليفربول لن ينهار برحيله وريال مدريد يترقب الموقف

قلل أسطورة نادي ليفربول جيمي كاراجر من خطورة أزمة تجديد عقد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، مؤكدًا أن رحيله المحتمل بنهاية الموسم الجاري لن يمثل "كارثة" للفريق.

وشدد على أن إدارة النادي قادرة على إيجاد البديل المناسب في حال قرر اللاعب خوض تجربة جديدة خارج "أنفيلد".

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عقد كوناتي مع ليفربول ينتهي في صيف 2026، ولم تشهد المفاوضات الخاصة بتمديده أي تقدم يُذكر منذ بدايتها في نوفمبر من العام الماضي، وسط تقارير قوية عن رغبة ريال مدريد في ضم اللاعب لتعزيز خط دفاعه بعد رحيل ناتشو فرنانديز.

انتقال أرنولد إلى ريال مدريد

يأتي ذلك في وقتٍ ما زال فيه صدى انتقال ترينت ألكسندر أرنولد إلى ريال مدريد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني يلقي بظلاله على جماهير الريدز، إلا أن كاراجر يرى أن الفريق لن يتأثر كثيرًا إذا سلك كوناتي الطريق ذاته.

بقاء كوناتي

وقال كاراجر في تصريحات لـ"ديلي ميل سبورت" على هامش مشاركته في إطلاق المرحلة الجديدة من حملة "كل دقيقة مهمة" لإنعاش القلب في مدينة ترانمير: "أتمنى أن يبقى كوناتي في ليفربول، لكن إن قرر الرحيل، فالفريق لن ينهار. ليفربول نادٍ كبير ويعرف كيف يعوض أي لاعب".

وأضاف: "هو ليس فيرجيل فان دايك. إنه مدافع مميز، وقدم مستويات رائعة منذ انضمامه إلى الفريق، وشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، لكنه ليس عنصرًا لا يمكن الاستغناء عنه. إن لم يجدد عقده، فليفربول سيمضي قدمًا".

رحيل اللاعب مجانا

وتابع كاراجر موضحًا أن رحيل اللاعب مجانًا لا يعد فشلًا إداريًا: "لا يمكنك إجبار لاعب على توقيع عقد جديد، الإدارة أمام خيارين؛ إما بيعه قبل نهاية الموسم أو الإبقاء عليه حتى نهاية عقده، وهذا قرار استراتيجي للنادي".

المدافع الفرنسي البالغ من العمر 26 عامًا استعاد جزءًا من مستواه مؤخرًا، وساهم في حفاظ ليفربول على نظافة شباكه أمام أستون فيلا وريال مدريد، كما قدم أداءً لافتًا في مواجهة كيليان مبابي، غير أن الموسم الحالي لم يكن الأفضل له بعد سلسلة من الأخطاء أمام فرق مثل بورنموث ونيوكاسل وجالطة سراي.

ووجّه كاراجر رسالة مباشرة إلى اللاعب قائلًا: "مباراتان جيدتان لا تكفيان، عليه أن يُظهر ثباتًا في المستوى لعدة أشهر. لقد كان رائعًا أمام ريال مدريد، لكن عليه أن يستمر بهذا الأداء. الأمر يعتمد على الاحترافية والعمل اليومي، فالتفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق؛ من النوم والتغذية إلى التركيز الذهني".

ويستعد كوناتي لاختبار من العيار الثقيل، مساء الأحد، عندما يصطدم بالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وليفربول على ملعب الاتحاد.

واختتم كاراجر حديثه بالإشادة بهالاند، واصفًا إياه بأنه "أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز"، لكنه أشار إلى سجله المحدود أمام ليفربول، حيث سجل هدفين فقط في ست مباريات أمام الريدز، قائلًا: "سيكون التحدي مثيرًا، لكن التاريخ يقول إن ليفربول يعرف كيف يحد من خطورته".