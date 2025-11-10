ماذا يحدث لـ جسمك عند تناول السوشي؟

يعشق الكثير تناول السوشي وبكميات كبيرة وقد زاد الطلب عليه بعد انتشار المطاعم المتخصصة في تقديمه في جميع المولات .

ولكن ما لا يعرفه الكثير أن هناك اضرار صحية كثيرة تحدث للجسم عند الاكثار من تناول السوشي .

الإصابة بالسمنة :

بالرغم من أن السوشي التقليدي يعد وجبة منخفضة السعرات الحرارية إلا أن الطرق الحديثة في تحضيره تجعل منه وجبة ضارة لمن يتبعون الحمية الغذائية، فهو يحتوي على قطع الجبن المقلية والتي تسبب السمنة وزيادة الوزن بشكل مفرط .



الإصابة بحرقة المعدة :

مخلل الزنجبيل الياباني الموجود في السوشي، يعمل على إفراز عصارة تسبب اضطرابات في المعدة وتسبب حرقة المعدة والعديد من المشاكل الصحية .

التسمم الغذائي :

فقد أثبتت الدراسات أن الأسماك النيئة التي تحتوي عليها وجبة السوشي تحتوي على العديد من الفطريات والبكتيريا والتي تدخل في الجسم وتتكاثر فيه، وتسبب التسمم الغذائي .

اضرار المواد الحافظة:

يضاف على مخللات السوشي اليابانية بعض المواد الحافظة التي تضمن استمرار النكهة والطعم، وهذه المواد خطيرة للغاية على الصحة .