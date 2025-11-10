قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
احذر.. نشر شائعات بهدف إضعاف الثقة المالية بالدولة تعرضك للحبس 5 سنوات
خطوات وطريقة استخراج القيد العائلي 2025
رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين
ترامب يسجّل سابقة تاريخية بحضوره مباراة بدوري كرة القدم.. فيديو
متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها
الشرع: سوريا حققت إنجازات دبلوماسية ملموسة خلال 11 شهرا
يزيد الرزق وينجيك من أعدائك.. النبي أوصى بهذا العمل
يحملان مئات الركاب.. غرق قارب للمهاجرين وفقدان آخر قبالة سواحل ماليزيا
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
تباينا عالميا واستقرار محلي.. أسعار الحديد اليوم الإثنين 10-11-2025
13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها
ماذا يحدث لـ جسمك عند تناول السوشي؟

يعشق الكثير تناول السوشي وبكميات كبيرة وقد زاد الطلب عليه بعد انتشار المطاعم المتخصصة في تقديمه في جميع المولات .

ولكن ما لا يعرفه الكثير أن هناك اضرار صحية كثيرة تحدث للجسم عند الاكثار من تناول السوشي .

الإصابة بالسمنة :

السمنة..

بالرغم من أن السوشي التقليدي يعد وجبة منخفضة السعرات الحرارية إلا أن الطرق الحديثة في تحضيره تجعل منه وجبة ضارة لمن يتبعون الحمية الغذائية، فهو يحتوي على قطع الجبن المقلية والتي تسبب السمنة وزيادة الوزن بشكل مفرط .


الإصابة بحرقة المعدة :
مخلل الزنجبيل الياباني الموجود في السوشي، يعمل على إفراز عصارة تسبب اضطرابات في المعدة وتسبب حرقة المعدة والعديد من المشاكل الصحية .

التسمم الغذائي :
فقد أثبتت الدراسات أن الأسماك النيئة التي تحتوي عليها وجبة السوشي تحتوي على العديد من الفطريات والبكتيريا والتي تدخل في الجسم وتتكاثر فيه، وتسبب التسمم الغذائي .

اضرار المواد الحافظة:
يضاف على مخللات السوشي اليابانية بعض المواد الحافظة التي تضمن استمرار النكهة والطعم، وهذه المواد خطيرة للغاية على الصحة .

