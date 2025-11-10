أخبار التوك شو.. الجيش السوداني يستهدف الدعم السريع.. رواية قوات الصاعقة الجزائرية في التحرير غير صحيحة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، أن سلاح الجو التابع للجيش السوداني يستهدف مواقع لقوات الدعم السريع في مطار نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

نجل عبد الناصر لـ ياسر جلال: رواية إنزال قوات صاعقة جزائرية في التحرير غير صحيحة

وعلّق عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، على الجدل الذي أثير عقب تصريحات الفنان ياسر جلال في مهرجان وهران السينمائي، والتي قال فيها إن الجزائر أرسلت قوات صاعقة إلى ميدان التحرير لحماية المصريين بعد تهديد إسرائيل بشن هجوم عقب حرب 1967.

وزير المالية: مصر تتسلم 3.5 مليار دولار نهاية ديسمبر مقابل أرض “علم الروم”

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية تُعد من الصفقات الكبيرة، موضحًا أن مصر ستحصل على قيمة أرض علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر "كاش موني"، بالإضافة إلى حصة عينية تُقدّر بنحو 1.8 مليار دولار مع المراحل الأولى لاستكمال المشروع، بخلاف 15% من صافي أرباح المشروع التي ستحصل عليها هيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد شركة الديار القطرية لتكاليف المشروع.

رسالة نارية من عدلي القيعي للرد على عمرو أديب بعد فوز الأهلي: اقلع الجلابية وماتلبسهاش تاني

وقال عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي السابق، إن اليوم خرج بطريقة تليق بالكرة المصرية في بطولة كأس مصر والنتائج التي تحققت على الملعب فاز بها الأحق.

شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار الفترة المقبلة

وكشف هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، تفاصيل جديدة عن اخر تطورات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الذهب أصبح جزءاً أساسياً في المحفظة الاستثمارية لأي شخص.

قناة السويس: 16% زيادة بحمولات السفن بالفترة من أكتوبر 2024 حتى 2025

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN عادت للعبور مجددًا ضمن قافلة الشمال بعد توقف دام نحو عامين بسبب توترات الأوضاع الإقليمية.

الأمومة والطفولة: هناك توصيات بإيداع الأطفال بحضانة إيوائية لحين استكمال التحقيقات

أكد الدكتور صبري عثمان، مدير عام إدارة خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن الخط يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو من خلال رصد الحالات المباشر أو بلاغات الأهالي والأطفال، موضحًا أنه تم رصد مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن إطعام أحد الأشخاص ثلاثة أطفال، والزعم بأن والدتهم تركتهم بلا مأوى بأحد الشوارع.

أبو العينين: العلاقات المصرية الصينية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على أن العلاقات بين مصر والصين تشهد حاليًا عصرها الذهبي في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك تكاملًا واضحًا بين رؤى المستقبل لدى قيادتي البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

يتعارض في بعض الحالات مع الشرع.. مظهر شاهين: الأزهر الشريف يمكنه أن يعطل الطلاق الشفهي

وأكد الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن الزوج من حقه أن يقوم بالطلاق، لكن لا بد من توثيق هذا الطلاق، من أجل مراعاه الحقوق من كافة الجهات سواء للزوج او الزوجة والأطفال.

هشام الحلبي: الوضع الحالي في سوريا يشهد تقسيمًا للأراضي

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت متوقعة، مشددًا على أن الوضع الحالي في سوريا يشهد تقسيمًا للأراضي، حيث تسيطر تركيا على جزء، وتسيطر إسرائيل على جزء آخر، بالإضافة إلى وجود قواعد روسية وعدد من الجنود الأمريكيين يصل إلى نحو 1000 جندي.

عضو بالحزب الجمهوري: إدارة ترامب ديكتاتورية ولا تدعم الملايين من فقراء أمريكا

وقال عضو الحزب الجمهوري، مالك فرانسيس، إن إدارة “ترامب” ديكتاتورية وأعضاء الحزب الجمهوري المتطرفون يسيطرون على الكونجرس الأمريكي وحتى على المحكمة العليا والإغلاق الحكومي الفيدرالي لم يعد أزمة مالية بل سياسية شعبية انتخابية.