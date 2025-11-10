حمدي الوزير: إشاعة إني اتقتلت دي أول مرة أسمعها

استنكر الفنان حمدي الوزير، الشائعات المتكررة حول وفاته، مشيرا إلى ان مثل هذه الأخبار لا تؤثر عليه نفسيًا.

وتابع حمدي الوزير، خلال لقائه في برنامج «كلام الناس» مع الاعلامية ياسمين عز، عبر قناة ام بي سي مصر، أن : «موتوني كذا مرة، لكني مبمشيش ورا الكلام ده ولا بسيبه يأثر فيا، ومبفكرش في الأمراض النفسية ولا الحاجات السلبية دي».

وأكمل حمدي الوزير، أن «إشاعة إني اتقتلت دي أول مرة أسمعها، قالوا إني اتقتلت في التجمع وأنا عمري ما رحت هناك غير مرة واحدة، اللي حارب ميخافش من حاجة، وربنا خلقني محب لهذا الوطن."