عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
إقبال كثيف للمشاركة في انتخابات النواب بالجيزة.. واستقبال حافل للنائب محمد أبو العينين
قاضي بالبحيرة يطلب النجدة لتوصيله إلى لجنته الانتخابية
الوزراء: إجراءات قانونية صارمة لمكافحة التدخين وغرامات تصل لـ 20 ألف جنيه
الإغلاق الحكومي يحجب بيانات الاقتصاد الأمريكي ويعمق انقسام "الفيدرالي"

تسبّب أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة في تعطيل صدور تقرير الوظائف لشهرين، فيما بات تقرير التضخم المنتظر الأسبوع المقبل مهدّداً أيضاً، ما يعمّق حالة الضبابية أمام الاحتياطي الفيدرالي الذي يشهد انقساماً غير مسبوق في توجهاته.

كان من المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي، يوم الخميس، بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، لكن الإغلاق الحكومي لم يؤدِّ فقط إلى تأجيل النشر، بل أوقف أيضاً جمع البيانات الميداني. وتزداد احتمالات عدم نشر المكتب تقرير أكتوبر بالكامل.

جدل خفض الفائدة في ديسمبر يتفاقم

غياب التقارير الرسمية التي يعتمد عليها صانعو السياسات النقدية في تقييم مسار التضخم وسوق العمل سيطيل أمد الجدل حول ما إذا كان من الضروري تنفيذ خفض إضافي للفائدة في اجتماع ديسمبر المقبل. فبينما حصلت لجنة السياسة النقدية على بيانات سبتمبر في الوقت المناسب لاجتماعها السابق، فإنها لم تتلقَّ تقرير الوظائف المحدث (والذي ستحتاجه لمناقشة قرار الفائدة المقبل).

وحتى في حال إعادة فتح الحكومة خلال الأسابيع المقبلة واستئناف جمع البيانات، سيضطر مسؤولو "الفيدرالي" للاعتماد على إحصاءات قائمة على مسوح لاحقة وأساليب مؤقتة، إن تم نشرها أصلاً. وبينما توفر تقارير القطاع الخاص بعض البدائل لبيانات الوظائف الرسمية، فإن البدائل لمؤشرات التضخم الحكومية تبقى محدودة النطاق.

