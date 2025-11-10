قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صحيفة صينية: مصر تكثف جهودها الدبلوماسية لتحقيق السلام في غزة
أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
إقبال من السيدات على مدرسة 6 أكتوبر الإبتدائية ببولاق الدكرور .. صور
عز يتراجع 900 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025
أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة
محمد أبو العينين يتفقد لجان الانتخابات في الجيزة ويتابع التصويت.. فيديو وصور
بعد مرور شهر على وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة
حفاوة واستقبال حافل من الناخبين بالجيزة للنائب محمد أبو العينين خلال جولاته باللجان
الحكومة: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14.2% عام 2024
عبدالغفار : الصحة النفسية والشيخوخة من الدعائم الأساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية
إقبال كثيف على التصويت بالساعة الأولى في البحر الأعظم
أحمد موسي: حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: حشد عشائر وقبلي كبير بلجان الصعيد

حشود أمام اللجان الانتخابية
حشود أمام اللجان الانتخابية
الديب أبوعلي

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إقبالا متزايدا أمام العديد من اللجان الانتخابية خاصة بمحافظات صعيد، وهي حشود قبلية وعشائرية تصطف أمام أبواب لجان الاقتراع قبل فتح أبوابها في مشهد يعكس مدى الحرص على التصويت واستعراض الدعم والتأييد الذي يحظي به بعض المرشحين كرسالة موجهة لباقي القطاعات الجغرافية داخل الدائرة.

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية في ببان له، أن هذه ظاهرة جديد على المشهم الانتخابي في مصر من أجل حسم المقاعد الفردية.

أشار الائتلاف: لقد مثل نمط الحشد المسبق أمام لجان الاقتراع تغير مفاجئ في تكتيكات الحشد الانتخابي التي اعتاد عليها المرشحون والتي كانت تتكاثف مع قرب إغلاق الصناديق لضمان عدم قدرة المنافسين على مجاراتها أو التعامل معها بعكس ما شهدته اللجان في الساعات القليلة الماضية والتي تعكس محاولة لاستعراض القوة ورسالة تدل على التمسك بفرص الفوز الممكنة.

ورصد مراقبو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، كثافات عشائرية وتصويتية ذات طابع قبلي في العديد من لجان الاقتراع في دوائر محافظات بني سويف البحيرة وسوهاج وقنا.

ففي محافظة البحيرة شهدت اللجان الانتخابية بدوائر حوش عيسى وكوم حمادة والدلنجات حشود متبادلة في اللجان المتواجدة بنطاق الوحدات القروية التي ينتمي لها المرشحون وارتفاع نبرة الانتصاف الجهوي لدعم المرشحين.

وفي محافظة قنا رصد مراقبو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، بدائرة نجع حمادي ظهور استعراضي متعمد لحشود قوية من جانب المرشحين في لجان دشنا ونجع حمادي، والتي ميزها كون جزء منها خرج بالأساس لدعم مرشحي القوائم وليس الفردي.

أما في محافظة سوهاج فقد رصد مراقبو الائتلاف، تواجد قوي للصوت القبلي بمناطق طهطا والبلينا والصوامعة، وكان اللافت فيها كونها متبادلة بين المرشحين الذين يتصدرون سباق التنافسية.

وفي أسوان رصد متابعو الائتلاف حضورا مكثفا لقبائل العبابدة والجعافرة والبصالي، وكذا في بني سويف، تم رصد وجود مكثف لأفراد عائلات سليم جابر ووعائلات الجليلة وعبد السلام وعائلة البيه بلجان مركز ببا.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب انتخابات الائتلاف المصري لحقوق الإنسان محافظات الصعيد اللجان الانتخابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

شوبير

من غير هاردلك.. شوبير يوجه رسالة لعمرو أديب

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

زيزو

لقطة ليست جيدة.. حمادة عبد اللطيف يهاجم زيزو بعد عدم مصافحة نائب رئيس الزمالك

شيكابالا

شيكابالا ينتقد لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر المصري: الفريق معمول غلط

ياسر جلال

والدي حكى لي.. ياسر جلال يوضح حقيقة تصريحاته في مهرجان وهران بالجزائر

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

شيكابالا

خطأ ويقلل الرغبة.. شيكابالا ينتقد وجود مصطفي شوبير مع منتخب مصر

بالصور

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية
طريقة عمل الكفتة المشوية في الصينية

رقم ضئيل جدا.. لن تصدق عدد السيارات التي باعتها فيراري خلال 80 عامًا

فيراري
فيراري
فيراري

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة
طريقة عمل المبكبكة الليبي باللحمة

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات
مركز شباب الأصبجي بالمنيـب يشهد إقبالاً متزايداً للناخبين في أول أيام الانتخابات

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد