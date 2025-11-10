الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: حشد عشائر وقبلي كبير بلجان الصعيد

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إقبالا متزايدا أمام العديد من اللجان الانتخابية خاصة بمحافظات صعيد، وهي حشود قبلية وعشائرية تصطف أمام أبواب لجان الاقتراع قبل فتح أبوابها في مشهد يعكس مدى الحرص على التصويت واستعراض الدعم والتأييد الذي يحظي به بعض المرشحين كرسالة موجهة لباقي القطاعات الجغرافية داخل الدائرة.

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية في ببان له، أن هذه ظاهرة جديد على المشهم الانتخابي في مصر من أجل حسم المقاعد الفردية.

أشار الائتلاف: لقد مثل نمط الحشد المسبق أمام لجان الاقتراع تغير مفاجئ في تكتيكات الحشد الانتخابي التي اعتاد عليها المرشحون والتي كانت تتكاثف مع قرب إغلاق الصناديق لضمان عدم قدرة المنافسين على مجاراتها أو التعامل معها بعكس ما شهدته اللجان في الساعات القليلة الماضية والتي تعكس محاولة لاستعراض القوة ورسالة تدل على التمسك بفرص الفوز الممكنة.

ورصد مراقبو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، كثافات عشائرية وتصويتية ذات طابع قبلي في العديد من لجان الاقتراع في دوائر محافظات بني سويف البحيرة وسوهاج وقنا.

ففي محافظة البحيرة شهدت اللجان الانتخابية بدوائر حوش عيسى وكوم حمادة والدلنجات حشود متبادلة في اللجان المتواجدة بنطاق الوحدات القروية التي ينتمي لها المرشحون وارتفاع نبرة الانتصاف الجهوي لدعم المرشحين.

وفي محافظة قنا رصد مراقبو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، بدائرة نجع حمادي ظهور استعراضي متعمد لحشود قوية من جانب المرشحين في لجان دشنا ونجع حمادي، والتي ميزها كون جزء منها خرج بالأساس لدعم مرشحي القوائم وليس الفردي.

أما في محافظة سوهاج فقد رصد مراقبو الائتلاف، تواجد قوي للصوت القبلي بمناطق طهطا والبلينا والصوامعة، وكان اللافت فيها كونها متبادلة بين المرشحين الذين يتصدرون سباق التنافسية.

وفي أسوان رصد متابعو الائتلاف حضورا مكثفا لقبائل العبابدة والجعافرة والبصالي، وكذا في بني سويف، تم رصد وجود مكثف لأفراد عائلات سليم جابر ووعائلات الجليلة وعبد السلام وعائلة البيه بلجان مركز ببا.