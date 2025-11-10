قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
أخبار البلد

جبران: التدريب والتأهيل محوران رئيسيان لفتح أسواق عمل جديدة بالخارج

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شارك وزير العمل محمد جبران صباح اليوم الاثنين، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري – الخليجي، المنعقد في القاهرة تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال من جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون الخليجي،ويُنظم "المنتدى" بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف الخليجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين مصر ودول الخليج، وسعي الجانبين إلى الارتقاء بمستوى التعاون المشترك من خلال إطلاق شراكات جديدة، وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين..

وفي جلسة شارك فيه وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، تحدث وزير العمل في مداخلة أكد خلالها على إن قانون العمل الجديد يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر، إذ يجمع بين تحقيق الاستقرار في علاقات العمل وحماية حقوق العمال من جهة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي من جهة أخرى، من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.

وأضاف الوزير أن القيادة السياسية تولي أهمية خاصة لتطوير منظومة العمل والتشغيل، مشيراً إلى أن القانون الجديد جاء ليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة، وليعالج ما أفرزه التطبيق العملي للقانون السابق رقم 12 لسنة 2003 من تحديات، مؤكداً أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.

وأوضح جبران أن القانون الجديد يتيح فرصاً مرنة للعمل مثل العمل الجزئي وعن بُعد، كما يسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، واستحداث محاكم عمالية متخصصة لتحقيق العدالة الناجزة وتسوية النزاعات بسرعة وفعالية.

وأشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد يدعم منظومة التدريب وتنمية المهارات من خلال تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلي، مع تقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم  وأوضح  أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية، من خلال تطوير مراكز التدريب التابعة لها وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، مشيراً إلى أن التعاون القائم بين مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة يسهم في فتح آفاق جديدة لتشغيل العمالة المصرية الماهرة بالخارج، بما يعزز مكانة العامل المصري في الأسواق الدولية.

كما أكد الوزير أن القانون ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واكتفى بتشديد الغرامات المالية، في إطار رؤية جديدة تجعل من التفتيش أداة توعوية وتنظيمية وليست عقابية، إلى جانب استحداث مكاتب الامتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يعزز من بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار.

واختتم محمد جبران مداخلته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد هو تشريع متوازن وجاذب للاستثمار، يحقق مصالح طرفي الإنتاج، ويعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويراعي معايير العمل الدولية ،ويمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

انتخابات مجلس النواب

إقبال كبير من الشباب على لجان الجيزة القومية في أول أيام انتخابات النواب 2025

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات لا تعرفها من قبل عن الماغنسيوم

باسم يوسف

باسم يوسف يشارك في «تريند الجلابية» احتفالًا بالزي الشعبي المصري

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

