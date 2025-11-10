خطوات سهلة للاهتمام بـ الصداد الأمامي والخلفي بالسيارة ؟

تحتوي السيارة علي الكثير من الأجزاء الهامة التي يجب الاهتمام بها، ومن ضمنها الصدادات التي يجب الحفاظ عليها من الأمام والخلف، ويجب غسل السيارة بانتظام، واستخدام طبقة شمع واقية، ويجب معالجة الخدوش والبقع فورًا، بالإضافة إلى تركيب واقيات للصدادات، ويمكن أيضا ان يتم وضع طبقة عزل أسفل السيارة، واستخدام المنتجات المخصصة لحماية البلاستيك والمطاط.
نصائح للعناية الخارجية بالسيارة
الغسيل المنتظم
اغسل السيارة بانتظام لإزالة الأوساخ والأتربة والمواد التي قد تسبب الصدأ وتكون الرواسب .
استخدام الشمع
قم بركيب طبقة شمع بانتظام لحماية هيكل السيارة من العوامل الخارجية، بما في ذلك الصدأ.
العزل السفلي
ضع طبقة عزل خاصة أسفل السيارة لحمايتها من الرطوبة والملح والأتربة، وخاصة في المناطق التي تتعرض للصدأ.
تطبيق حماية إضافية
استخدم منتجات العزل أو مانع الصدأ لحماية الأجزاء السفلية من السيارة من التآكل.
واقيات للصدادات
قم بتركيب واقيات صدمات مطاطية حول الصدادات لامتصاص الصدمات وحمايتها من التلف. .
إصلاح الخدوش فورًا
قم بإصلاح الخدوش والشقوق في الطلاء بمجرد ظهورها لمنع وصول الرطوبة إلى المعدن.
استخدام مواد العناية
استخدم منتجات خاصة للحفاظ على الأسطح البلاستيكية والمطاطية، منها، جِل إعادة اللمعان، لاستعادتها إلى لونها الأصلي.
استخدام بخاخات إزالة الصدأ
إذا ظهر صدأ خفيف فيجب استخدم مزيلات الصدأ المناسبة ثم اتبعها بطبقة عازلة وطبقة طلاء جديدة، حسب الحاجة.
تغطية السيارة
استخدم غطاء سيارة عند تركها لفترات طويلة لحمايتها من أشعة الشمس والمطر والغبار.
فحص السيارة بانتظام
قم بفحص السيارة بانتظام للتأكد من عدم وجود أي علامات تدل على بداية ظهور الصدأ أو التآكل.