قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟
حرقان البول.. 6 طرق طبيعية لعلاجه في المنزل دون أدوية
القومي لحقوق الإنسان: لم يتم رصد أي تجاوزات أو مشاحنات باليوم الأول لانتخابات مجلس النواب
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطوات سهلة للاهتمام بـ الصداد الأمامي والخلفي بالسيارة ؟

الاهتمام بـ الصداد الأمامي والخلفي بالسيارة
الاهتمام بـ الصداد الأمامي والخلفي بالسيارة
إبراهيم القادري

تحتوي السيارة علي الكثير من الأجزاء الهامة التي يجب الاهتمام بها، ومن ضمنها الصدادات التي يجب الحفاظ عليها من الأمام والخلف، ويجب غسل السيارة بانتظام، واستخدام طبقة شمع واقية، ويجب معالجة الخدوش والبقع فورًا، بالإضافة إلى تركيب واقيات للصدادات، ويمكن أيضا ان يتم وضع طبقة عزل أسفل السيارة، واستخدام المنتجات المخصصة لحماية البلاستيك والمطاط.

الاهتمام بـ الصداد الأمامي والخلفي بالسيارة

نصائح للعناية الخارجية بالسيارة

الغسيل المنتظم

اغسل السيارة بانتظام لإزالة الأوساخ والأتربة والمواد التي قد تسبب الصدأ وتكون الرواسب .

استخدام الشمع

الاهتمام بـ الصداد الأمامي والخلفي بالسيارة

قم بركيب طبقة شمع بانتظام لحماية هيكل السيارة من العوامل الخارجية، بما في ذلك الصدأ.

العزل السفلي

ضع طبقة عزل خاصة أسفل السيارة لحمايتها من الرطوبة والملح والأتربة، وخاصة في المناطق التي تتعرض للصدأ.

تطبيق حماية إضافية

الاهتمام بـ الصداد الأمامي والخلفي بالسيارة

استخدم منتجات العزل أو مانع الصدأ لحماية الأجزاء السفلية من السيارة من التآكل.

واقيات للصدادات

قم بتركيب واقيات صدمات مطاطية حول الصدادات لامتصاص الصدمات وحمايتها من التلف. .

إصلاح الخدوش فورًا

الاهتمام بـ الصداد الأمامي والخلفي بالسيارة

قم بإصلاح الخدوش والشقوق في الطلاء بمجرد ظهورها لمنع وصول الرطوبة إلى المعدن.

استخدام مواد العناية

استخدم منتجات خاصة للحفاظ على الأسطح البلاستيكية والمطاطية، منها، جِل إعادة اللمعان، لاستعادتها إلى لونها الأصلي.

استخدام بخاخات إزالة الصدأ

إذا ظهر صدأ خفيف فيجب استخدم مزيلات الصدأ المناسبة ثم اتبعها بطبقة عازلة وطبقة طلاء جديدة، حسب الحاجة.

الاهتمام بـ الصداد الأمامي والخلفي بالسيارة

تغطية السيارة

استخدم غطاء سيارة عند تركها لفترات طويلة لحمايتها من أشعة الشمس والمطر والغبار.

فحص السيارة بانتظام

قم بفحص السيارة بانتظام للتأكد من عدم وجود أي علامات تدل على بداية ظهور الصدأ أو التآكل. 

الغسيل المنتظم نصائح للعناية الخارجية بالسيارة إزالة الأوساخ والأتربة استخدام الشمع واقيات للصدادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

محدش يزايد علينا.. تعليق ناري من نشأت الديهي عن قراءة القرآن داخل المتحف

الشابة البلغارية رومينا،

بلغارية مقيمة بمصر تكشف السبب وراء إطلاق لقب ملكة إمبابة عليها

انتخابات

محافظ الجيزة يكشف متابعة غرفة العمليات لتوافد المواطنين على لجان التصويت.. فيديو

بالصور

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم
مسلم
مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد