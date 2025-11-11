مرسيدس-بنز CLE 200 تظهر بهذه المواصفات

يوجد داخل سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026

وجاءه تلك الطرازات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026، وتنتمي بنز CLE 200 لفئة السيارات الكوبيه الرياضية .

أبعاد مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026

مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026

تتوافر سيارة مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4850 مم، وعرض 1810 مم، وارتفاع 1429 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2840 مم .

وسائل الأمان بـ مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026

مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026

زودت سيارة مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، وبها وسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

مواصفات مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026

مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها كراسي كهربائية .

مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026 بها، مرايات كهربائية جانبية، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها نظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وتكييف، وبها باور ستيرنج، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها زر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

محرك مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026

مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 204 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة .

سعر مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس-بنز CLE 200 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 5 مليون و 100 ألف جنيه .