محافظ مطروح: الشباب والنساء يتصدرون المشهد الانتخابي

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن العملية الانتخابية تشهد إقبالًا ملحوظًا من الشباب والسيدات، طالبًا من الجميع النزول والمشاركة في العملية الانتخابية.

وقال خلال لقائه مع شمس الدين العربي، مراسل «صدى البلد» في مطروح، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن صوت المواطن مهم جدًا، ولازم كلنا نشارك، وكل من يحب بلده ووطنه لازم ينزل ويشارك عشان نبني بلدنا ووطننا من خلال أصواتنا.

وأضاف أن مطروح عبارة عن دائرتين رئيسيتين فيها 4 مدن، بإجمالي 127 لجنة ومقر ومركز انتخابي، والتنظيم بمشاركة طبعًا رجال الشرطة والمرور وكل الأجهزة التنفيذية ومجالس المدن، الكل يشارك في تنظيم العملية الانتخابية بما يوفر للناخب التسهيلات للإدلاء بصوته.