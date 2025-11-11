إدارة المعامل بدمياط تفوز بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الأمان الحيوي

هنأ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة بدمياط وإدارة معامل صحة دمياط لفوز الإدارة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الأمان الحيوي (Biosafety) لعام 2025.

جاء ذلك خلال فعاليات المسابقة التي جري تنظيمها بمشاركة 26 محافظة على مستوى الجمهورية،وتم خلالها تقييم المشروعات المقدمة من المديريات المختلفة بمعرفة لجنة تحكيم من خبراء متخصصين في مجال إدارة المعامل، وقد أُجري التقييم وفقًا لمعايير دقيقة في مجال تطبيق ممارسات الأمان الحيوي داخل المعامل الصحية.

وجرت المسابقة تحت رعاية الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، و الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي رئيس الإدارة المركزية لمعامل الصحة، والدكتورة عبير عبد العزيز مدير إدارة المخاطر الحيوية بالمعامل المركزية، وبتنسيق الدكتور محمد عبد السلام مدير إدارة الرقابة والمتابعة ومنسق المؤتمر.

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهود فريق العمل بإدارة معامل صحة دمياط بإشراف الدكتور حسن سليم – مدير إدارة المعامل – وفريقه المتميز المتمثل في:

الدكتورة مروة أنور منسق الجودة بإدارة المعامل، الدكتورة عبير مجاهد مسؤول الشراء الموحد بإدارة المعامل، الدكتورة ريم اللفات منسق الأمان الحيوي، الذين قدّموا مشروعًا متميزًا بعنوان "البيوسيفتي في قلب المعامل الخضراء"، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الأمان الحيوي داخل المعامل الصحية من خلال تبنّي ممارسات صديقة للبيئة تضمن سلامة العاملين والحفاظ على الموارد الطبيعية، ليصبح المعمل نموذجًا يُحتذى به في تطبيق معايير السلامة والاستدامة معًا.

من جانبه أعرب الدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة بدمياط عن فخره واعتزازه بما حققته إدارة معامل صحة دمياط، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس جهود الفريق المتميزة والتزامهم بالتطوير والابتكار.

وأشار إلى أن المديرية تواصل دعمها الكامل لجميع الفرق العاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور محمد عبد الخالق أن هذا النجاح يأتى بفضل دعم محافظ دمياط الذي يولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الصحة داخل المحافظة، موضحًا أن هذا الدعم المتواصل كان له الأثر الأكبر في دفع عجلة التطوير، ومكّن الفرق الصحية بدمياط من المنافسة بقوة على المراكز الأولى في مختلف المجالات الصحية على مستوى الجمهورية.