انتظام لجان الجيزة وبني سويف في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

أكد شريف العقبي، رئيس لجنة متابعة محافظة الجيزة، انتظام عمل اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، موضحًا أن جميع اللجان فتحت أبوابها في موعدها المحدد باستثناء لجنة واحدة بمركز البدرشين لم يصل إليها المعدّ حتى الآن.



وقال العقبي إن اللجنة رقم 24 شهدت كثافة إقبال كبيرة من الناخبين منذ الساعات الأولى من الصباح، في مشهد يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية.

بني سويف: لجنة المتابعة تؤكد انتظام التصويت رغم غياب إحدى العضوات لظروف صحية

وفي محافظة بني سويف، أوضح رئيس لجنة المتابعة أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم في جميع اللجان، مشيرًا إلى أن إحدى عضوات اللجنة رقم 107 تعرضت لوعكة صحية واضطرت إلى تعليق محاليل طبية، وتم استبدالها بأحد الزملاء فورًا لضمان استمرار العمل دون تعطيل.

وأكد أن جميع اللجان تعمل بكامل طاقتها، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لتوفير بيئة آمنة للناخبين.

الهيئة الوطنية للانتخابات: متابعة دقيقة لسير التصويت

وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات سير عملية التصويت في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظات، مؤكدة حرصها على إزالة أي معوقات فور حدوثها لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.