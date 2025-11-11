رئيس البرلمان العربي يتفاعل مع المواطنين خلال جولته بلجان المهندسين وسط أجواء من الحفاوة والترحيب

شهدت مدرسة جمال عبد الناصر بالمهندسين مشهدًا إنسانيًا يعكس روح الود بين القيادة والشعب، حيث حرص محمد بن محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، على مصافحة المواطنين خلال جولته التفقدية للاطمئنان على سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2025.

وتبادل اليماحي التحية مع الناخبين، معربًا عن سعادته بمشاركتهم الفعالة في هذا العرس الديمقراطي، فيما قابله المواطنون بحفاوة بالغة وترحيب كبير، مؤكدين دعمهم للدولة المصرية وحرصهم على أداء واجبهم الوطني.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.



ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشح).

ويخصص للمرحلة الأولى 284 مقعداً بنظام الفردي ويبلغ إجمالي المرشحين 1281 مرشحا بالمرحلة الأولى.