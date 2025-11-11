تضامن المنيا: الأورمان تعيد إعمار 160 منزلا بالقرى الأكثر احتياجا

قال وكيل وزارة التضامن بمحافظة المنيا عبدالحميد الطحاوي إن جمعية الأورمان للأعمال الخيرية انتهت من إعادة إعمار وتأهيل 160 منزلا بمراكز محافظة المنيا ضمن جهودها لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان له اليوم "الثلاثاء"، أن إعادة الإعمار جاءت تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة مايا مرسي ومحافظ المنيا عماد كدواني، مشيدًا بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم دائمًا فى إضفاء الفرحة والبهجة على وجوه البسطاء.

ولفت الطحاوى إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام الاورمان ممدوح شعبان أنه إلى جانب إعادة إعمار المنازل تم أيضا تعريش أسقف 1586 منزلا وتوصيل مياه لـ 4400 منزل وتوصيل كهرباء لـ280 منزلا، مؤكدًا أنه وقع الاختيار على القرى الأشد احتياجا بحسب معايير التنمية، حيث أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.