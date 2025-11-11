قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فيفا يدرس تعديل قرعة كأس العالم 2026.. كيف يؤثر ذلك على منتخب مصر؟

كأس العالم
كأس العالم
أحمد أيمن

مع اقتراب موعد القرعة الخاصة بكأس العالم 2026 التي ستُجرى الشهر المقبل، تزداد الأحاديث حول التعديلات المرتقبة التي قد تعيد رسم معالم البطولة وتؤثر على توزيع المنتخبات. 

هذه النسخة من المونديال، التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا، لا تمثل مجرد حدث رياضي، بل فرصة لإعادة التفكير في قواعد اللعبة بشكل جذري.

نظام المستويات الأربعة

تتجه الأنظار يوم 5 ديسمبر المقبل نحو واشنطن، حيث سيتم إجراء قرعة كأس العالم وتحديد المنتخبات في كل مجموعة، وسط أنباء عن تغيير نظام القرعة.

حتى الآن، كان النظام المعتاد يعتمد على تقسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات. يُعتبر المستوى الأول محجوزًا للدولة المضيفة وأفضل المنتخبات وفق تصنيف "الفيفا"، بينما تُوزع بقية المنتخبات على المستويات الأخرى تبعًا لتصنيفها العالمي. 

يتم تخصيص المستوى الرابع للاعبي الملحق تلقائيًا، مما يعكس وضعهم الأقل تنافسية.

هذا الأمر يعرضهم لمواجهات مع الفرق الأقوى منذ الجولة الأولى، مما يزيد من صعوبة التحدي الذي يواجهونه.

ووفق النظام الحالي، فإن المنتخبات المتأهلة عبر الملحق الأوروبي توضع تلقائياً في المستوى الرابع، بغضّ النظر عن ترتيبها في التصنيف العالمي للفيفا، أما بقية المنتخبات فتوزع على المستويات الثلاثة الأولى حسب ترتيبها في آخر تصنيف يصدر قبل القرعة.

لكن في حال اعتماد التعديل المقترح، فسيتم تصنيف جميع المنتخبات بما فيها المتأهلة من الملحق وفق ترتيبها في تصنيف الفيفا، دون أي استثناء.

تعديل نظام كأس العالم 2026

التعديل المقترح من قبل "الفيفا" يهدف إلى تغيير هذا الوضع الراهن، حيث يُدرس اعتماد التصنيف الكامل لكل المنتخبات، بما في ذلك تلك التي تتأهل من المباريات الفاصلة. 

إذا تم تطبيق هذا التعديل، فستجد الفرق الملحقة نفسها في مستويات أعلى تبعًا لترتيبها العالمي، مما يتيح لها بداية أكثر تنافسية. للنظر إلى الجانب الآخر، قد تخسر بعض المنتخبات الكبرى موقعها في المستوى الأول، مما يجعلها عرضة لمواجهات صعبة قريبًا.

إذا أصبح هذا التعديل واقعًا، فمن المحتمل أن تستفيد المنتخبات المتوسطة مثل تركيا وأوكرانيا وبولندا ونيجيريا، حيث يمكن أن تصل إلى المستوى الثالث، مما يزيد من فرصها في تقديم مفاجآت.

في الوقت نفسه، قد تجد الدول العظمى مثل إيطاليا وألمانيا نفسها في مواقف معقدة تتطلب استراتيجيات جديدة.

هذا التحديث ليس مجرد تغيير في ترتيب الأسماء، بل يعيد حسابات المجموعات ويزيد من أهمية تصنيف الفيفا قبل القرعة. من خلال تقليل فرص تجمع الفرق الكبرى في مجموعة واحدة، تمنح هذه التعديلات فرصة عادلة للفرق المجهولة، مما قد يؤثر على شكل المنافسة بالكامل. تصبح كل مباراة دولية وكل نقطة في التصفيات مهمة، مما يضيف المزيد من الإثارة والتشويق.

كأس العالم 2026 قرعة كأس العالم موعد قرعة كأس العالم منتخب مصر تعديل نظام قرعة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

ترشيحاتنا

جانب من الناخبين في المنصورية

رغم الإقتراب من خط النهاية.. المنصورية تواصل عملية الإقتراع بمنشأة القناطر

أرشيفية

إسرائيل توافق على مغادرة مقاتلي "حماس" العالقين في رفح سالمين

انتخابات العراق.. غلق صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد وبدء فرز الأصوات

انتخابات العراق.. غلق صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد وبدء فرز الأصوات

بالصور

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025
إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟
ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية
مسيرة حزب الجبهة الوطنية

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد