محافظات

محافظ أسوان: تأمين صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب وتسليمها للجان الفرز

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت العملية الإنتخابية لمجلس النواب 2025 أجواء إحتفالية على مدار اليومين تجسدت فى الإقبال المتزايد للمواطنين للإدلاء بأصواتهم .

وحرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إغلاق صناديق الإقتراع داخل كافة اللجان بإجمالى 190 لجنة واقعة فى 189 مركز إنتخابى و 4 دوائر إنتخابية ، والتى إستقبلت مليون و 122 ألف ، و 806 ناخب وناخبة .

ولفت المحافظ إلى أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين فى بعض اللجان التى شهدت إقبال متزايد خلال الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم ، وتم إستمرارها بعد مواعيد الغلق الرسمية فى التاسعة مساءاً .

مجلس النواب

وأثناء متابعته بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والقيادات المختصة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة ، وتم تسليمها إلى لجان الفرز وسط متابعة من مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن العملية الإنتخابية شهدت تسخير كافة الإمكانيات من الجهاز التنفيذى ، وتقديم كامل الدعم اللوجستى والإدارى بالتعاون والتكاتف بين كافة الأجهزة المعنية مما ساهم فى إنجاح هذا العرس الديمقراطى ، وهذا الإستحقاق الدستورى ، وخروجه بالشكل الذى يليق بهذه المحافظة العريقة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

