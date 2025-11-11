محافظ أسوان: تأمين صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس النواب وتسليمها للجان الفرز

شهدت العملية الإنتخابية لمجلس النواب 2025 أجواء إحتفالية على مدار اليومين تجسدت فى الإقبال المتزايد للمواطنين للإدلاء بأصواتهم .

وحرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة إغلاق صناديق الإقتراع داخل كافة اللجان بإجمالى 190 لجنة واقعة فى 189 مركز إنتخابى و 4 دوائر إنتخابية ، والتى إستقبلت مليون و 122 ألف ، و 806 ناخب وناخبة .

ولفت المحافظ إلى أنه تم إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين فى بعض اللجان التى شهدت إقبال متزايد خلال الفترة المسائية للإدلاء بأصواتهم ، وتم إستمرارها بعد مواعيد الغلق الرسمية فى التاسعة مساءاً .

وأثناء متابعته بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والقيادات المختصة ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه تم التأكد الكامل من تأمين الصناديق والإغلاق التام لها بواسطة الأجهزة المختصة ، وتم تسليمها إلى لجان الفرز وسط متابعة من مركز عمليات مجلس الوزراء ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن العملية الإنتخابية شهدت تسخير كافة الإمكانيات من الجهاز التنفيذى ، وتقديم كامل الدعم اللوجستى والإدارى بالتعاون والتكاتف بين كافة الأجهزة المعنية مما ساهم فى إنجاح هذا العرس الديمقراطى ، وهذا الإستحقاق الدستورى ، وخروجه بالشكل الذى يليق بهذه المحافظة العريقة .