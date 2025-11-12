ضياء السيد: توقيت السوبر «مثالي» للأهلي.. و«توروب» صنع منظومة دفاعية ذكية

أكد ضياء السيد، المدرب السابق لمنتخب مصر، أن توقيت مباراة السوبر المصري كان مثالياً للنادي الأهلي، مشيدًا بالتحضير الجيد للجهاز الفني واللاعبين قبل اللقاء.

وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إن توقيت السوبر جاء في مصلحة الأهلي، مشيرًا إلى أن الفريق عمل بتركيز كبير على هذه المواجهة، واصفًا الفوز بها بأنه بداية قوية للموسم.

وأضاف أن الزمالك قدم مباراة دفاعية جيدة أمام بيراميدز، وظهر اللاعبون بروح عالية وانضباط تكتيكي، مؤكدًا أن أحمد عبدالرؤوف أدار اللقاء بشكل مميز، مما جدد الأمل داخل الفريق ومنحه ثقة كبيرة.

وأوضح ضياء السيد أن عبدالرؤوف في مباراة الأهلي أجرى تغييرات في التشكيل، لكنه لم يقرأ رد فعل الأهلي داخل المباراة، وركز على فكره فقط دون النظر إلى مجريات اللقاء.

وأشار إلى أن لمسات المدرب توروب ظهرت بوضوح في دفاع الأهلي خلال مواجهة الزمالك، موضحًا أنه صنع منظومة دفاعية قوية ومنح جميع اللاعبين، حتى المهاجمين، أدوارًا دفاعية واضحة، وهو ما ساهم في حماية الخط الخلفي.

وأضاف أن توروب قام بإجراء تغييرات دفاعية في نهاية المباراة بسبب ضعف اللياقة البدنية لبعض اللاعبين، وهو تصرف يحسب له لأنه يدرك عيوب الفريق ويعمل على علاجها.

كما أوضح أن المدرب ثبّت أليو ديانج في مركز الارتكاز، بينما منح مروان عطية حرية أكبر للتحرك للأمام، مشيرًا إلى أن مروان رغم حصوله على إنذار تمكن من صناعة هجمة مؤثرة وتسجيل هدف في شباك الزمالك.

وفي تعليقه على أزمة زيزو وهشام نصر، قال ضياء السيد إن هشام نصر نفسه أكد أنه لم يكن ينوي مصافحة زيزو، مشددًا على أنه لا توجد عقوبة دون نص، واللاعب لم يرتكب أي تجاوز، كما أن الروح الرياضية كانت موجودة بين اللاعبين داخل الملعب.

واختتم ضياء السيد حديثه بالإشادة بأداء تريزيجيه في اللقاء، موضحًا أنه قدم مباراة جيدة، وعندما لعب بروح جماعية مع زملائه ظهر تأثيره الكبير في مركز الجناح الأيسر بعد أن تخلى عن الأداء الفردي في بداية اللقاء.