لجنة من مديرية الشباب والرياضة تفتش مستندات نادي الزمالك
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69,185 شهيدا
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزوال أسباب الاعتراض
خادم الحرمين الشريفين يدعو لصلاة استسقاء في عموم المملكة
موسكو تعلن استعدادها لاستئناف محادثات السلام مع كييف
لافروف وعراقجي يؤكدان تمسك روسيا وإيران بمعاهدة الشراكة الاستراتيجية
تعرف على مواعيد قطارات السفر بين القاهرة والإسكندرية
هيئة الاستثمار: مصر أصبحت المقصد المنطقي والطبيعي للاستثمارات الأوروبية في أفريقيا
مجلس النواب.. المنظمة المصرية تشيد بالتطور الإيجابي للمشهد الانتخابي وتشكر الهيئة الوطنية
منال عوض: 60% نسبة إنجاز تنظيم مقبرة سيارات 15 مايو تمهيدًا لتحويلها إلى مشروعات خدمية
بعد التعاقد مع زياش.. الوداد يواجه أزمة مالية طاحنة
خاص| وزارة الشباب: لجنة المديرية في الزمالك ليس لها علاقة بأرض أكتوبر
مؤشرات وول ستريت تنتعش بدعم من التفاؤل بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي

وكالات

دفعت رهانات "وول ستريت" على اقتراب نهاية أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأسهم إلى الانتعاش، وسط تفاؤل بأن استئناف نشر البيانات الاقتصادية الرسمية سيساعد في توضيح ملامح توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" ليمحو خسائره السابقة، مع صعود نحو 345 سهماً، وقفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.2%. صعد سهم "فيديكس كورب"، الذي يُعد مقياساً لحالة الاقتصاد، بأكثر من 5% بعدما توقعت الشركة تحسناً في أرباح هذا الربع مقارنة بالعام الماضي.

كما تراجع سهم "إنفيديا كورب" بنسبة 3% بعد أن باعت مجموعة "سوفت بنك" حصتها الكاملة في شركة الرقائق مقابل 5.83 مليار دولار لتمويل استثمارات في الذكاء الاصطناعي.

ومع إغلاق سوق السندات بمناسبة "يوم المحاربين القدامى"، ارتفعت العقود الآجلة للخزانة الأميركية بعد أن أظهرت بيانات "أيه دي بي" تباطؤ سوق العمل في النصف الثاني من الشهر الماضي، إذ اعتمد المتداولون على بيانات خاصة في ظل تأخر الإحصاءات الرسمية نتيجة الإغلاق الحكومي.

اقتراب نهاية الإغلاق الحكومي

يتجه الإغلاق القياسي نحو نهايته اعتباراً من يوم الأربعاء، بعدما أقرّ مجلس الشيوخ إجراءً مؤقتاً لتمويل الحكومة، فيما يعتمد استئناف العمل الحكومي على مجلس النواب، الذي يخطط للعودة إلى واشنطن للنظر في حزمة الإنفاق. وسيُبقي الإجراء معظم مؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 30 يناير، وبعض الوكالات حتى 30 سبتمبر.

وفي حال الموافقة عليه، ستُحال الحزمة إلى الرئيس دونالد ترمب الذي أبدى بالفعل تأييده للتشريع.

وأشار جيم ريد من "دويتشه بنك" إلى أنه خلال الإغلاق الذي حدث عام 2013، أُعيد فتح الحكومة في 17 أكتوبر، وصدر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر بعد خمسة أيام فقط.

مؤشرات وول ستريت مؤشرات الإغلاق الحكومي الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

مجلس النواب

موعد انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية.. تعرّف على المحافظات والمواعيد الكاملة

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

جوارديولا يتخذ قرارًا بشأن الرحيل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم| تفاصيل

الشتاء

كيف يتم تسمية العواصف؟ من أبيجيل إلى برام بين البشر والحيوانات

عناكب

مدينة العناكب.. اكتشاف مدهش لعالم خفي يضم 100 ألف عنكبوت تحت الأرض

البسلة الطازة في بيتك بمذاق الفريش والجزر.. طريقة سهلة ولذيذة غير مخزنة

سعر ومواصفات MG8 موديل 2025 في السعودية والإمارات

إطلالة نسرين طافش الوردية تخطف الأنظار.. تعرف على سعرها وسبب إخفاء زوجها

مصر تتلقى شهادة الخلو من التراكوما.. تعرف على أعراض المرض وعلاجه وطرق الوقاية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

