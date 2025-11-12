تحذيرات عالمية من عمليات احتيال وعروض مزيفة تستغل تخفيضات يوم العزّاب

حذّرت شركة تقارير عالمية من تصاعد أنشطة الاحتيال الإلكتروني خلال موسم تخفيضات يوم العزّاب ، إذ تنتشر مواقع مزيفة تدّعي بيع منتجات بأسعار مخفضة لاستدراج المتسوقين وسرقة بياناتهم البنكية. وأوضحت التقارير أن هؤلاء المحتالين يستخدمون إعلانات وروابط خبيثة عبر البريد الإلكتروني أو مواقع التواصل، توهم المستخدمين بأنهم يتعاملون مع منصات شهيرة مثل "أمازون" و"لازادا"، بينما يتم في الواقع الاستيلاء على أموالهم دون تسليم أي منتجات.

وقالت أولغا ألتوخوفا، كبيرة محللي محتوى الويب لدى كاسبرسكي: “يزداد نشاط الاحتيال في المناسبات الكبرى مثل يوم العزّاب بسبب اندفاع المستهلكين نحو العروض المغرية. على المتسوقين التأكد دائمًا من موثوقية الموقع قبل إدخال بياناتهم، وتجنّب الروابط المشبوهة، واستخدام بطاقات مصرفية مخصصة للمشتريات عبر الإنترنت.”

ولتفادي الوقوع ضحية، توصي بالتحقق من هوية المرسل قبل فتح أي بريد ترويجي، ومراجعة عنوان الموقع بعناية.