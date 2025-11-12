نائب: المشاركة الواسعة في الانتخابات رسالة حقيقية لوحدة وقوة الدولة

قال النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحيرة، إن حجم المشاركة الشعبية في انتخابات مجلس النواب 2025 فاق كل التوقعات، مؤكدًا أن اصطفاف المواطنين أمام اللجان منذ الصباح الباكر يعكس الوعي السياسي العميق الذي يتمتع به الشعب المصري.

وأضاف لطيف، أن ما يميز هذا الاستحقاق هو المشاركة المتنوعة من مختلف الشرائح، حيث تقدمت المرأة المصرية الصفوف، وشارك الشباب بحماس كبير، إلى جانب كبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم رغم ظروفهم الصحية، وهو ما يعكس روح الانتماء والمسؤولية الوطنية.

وأشاد لطيف، بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات التي وفرت مناخًا آمنًا وسلسًا للتصويت، مع الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية، ما عزز الثقة في مؤسسات الدولة.

وأوضح أمين تنظيم حزب الجبهة الوطنية، أن الإقبال الكبير يؤكد أن المصريين جميعًا يقفون خلف الدولة وقيادتها السياسية لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح، معتبرًا أن المشاركة الواسعة رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري هو خط الدفاع الأول عن وطنه.

وشدد لطيف، على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري، وأن وعي المواطنين في البحيرة والمحافظات كافة يبرهن أن مصر تسير بثبات نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

