برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025: مساحة شخصية

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

احرص على قضاء المزيد من الوقت مع حبيبك، واحرص على إسعاده ورضاه. فكّر في تحمّل مسؤوليات جديدة في العمل. ماليًا، وضعك جيد اليوم، وصحتك أيضًا إيجابية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيتاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية خيار الانتقال إلى الخارج. سيجد من هم في فترة الإشعار وظيفة جديدة، وسيتم تحديد موعد المقابلة خلال يوم أو يومين.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

تجنب رفع الأشياء الثقيلة، خاصةً في النصف الثاني من اليوم. على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، فقد تحدث جروح طفيفة أثناء تقطيع الخضراوات. التزم بالطعام المنزلي وتجنب الوجبات السريعة. اشرب الكثير من الماء.

برج العقرب عاطفيا

من المهم أيضًا منح الحبيب مساحة شخصية، قد تلتقيان بشخص مميز أثناء السفر، أو في قاعة دراسية، أو في مناسبة عمل، أو تجمع عائلي، أو في مطعم. لا تترددا في التعبير عن مشاعركما، عالجا مشاكل الماضي، ولا تبحثا عن الماضي. قد تحمل النساء المتزوجات اليوم أيضًا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

فكّر في توفير نسبة صغيرة من كل دفعة لتوفير المال عند مناقشة الأمور المالية المشتركة، كن صريحًا وهادئًا؛ فالسجلات الواضحة تقلل من سوء الفهم. سيُضيف خصم عملي أو خيار توفير بسيط فائدة، اجعل خططك طويلة الأجل متواضعة وثابتة دائمًا لتحقيق أفضل النتائج.