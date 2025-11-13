قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لا يليق بالأهلي.. مجدي عبد الغني يهاجم زيزو بعد تصرفه مع هشام نصر
بعد هجوم المستوطنين.. الرئيس الإسرائيلي يدعو لوقف العنف ضد الفلسطينيين
المغرب تمنح الجماهير المصرية تأشيرة دخول مجانية لحضور كأس أمم أفريقيا
والد ضحية المنوفية: ابنتي كانت حافظة للقرآن وتتمتع بسيرة طيبة
مصر تطلق أول أتوبيس برمائي في الشرق الأوسط من ضفاف النيل
لماذا لا يجوز قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. الإفتاء توضح الحكمة
الأهلي يدخل سباق التعاقد مع حامد حمدان.. وبتروجت يحدد شرطه الأساسي
جوزيف عون: ننتظر الرد الإسرائيلي عبر واشنطن.. وحقوق المودعين خط أحمر
قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة
مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي
السيارة اتقلبت مرتين.. شاهد عيان يروي تفاصيل حادث إسماعيل الليثي
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
برج العقرب .. حظك اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025: مساحة شخصية

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب 

منى زكي وأحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

احرص على قضاء المزيد من الوقت مع حبيبك، واحرص على إسعاده ورضاه. فكّر في تحمّل مسؤوليات جديدة في العمل. ماليًا، وضعك جيد اليوم، وصحتك أيضًا إيجابية.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا 

سيتاح للعاملين في مجال الرعاية الصحية خيار الانتقال إلى الخارج. سيجد من هم في فترة الإشعار وظيفة جديدة، وسيتم تحديد موعد المقابلة خلال يوم أو يومين. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

 تجنب رفع الأشياء الثقيلة، خاصةً في النصف الثاني من اليوم. على النساء توخي الحذر أثناء العمل في المطبخ، فقد تحدث جروح طفيفة أثناء تقطيع الخضراوات. التزم بالطعام المنزلي وتجنب الوجبات السريعة. اشرب الكثير من الماء. 

برج العقرب عاطفيا 

من المهم أيضًا منح الحبيب مساحة شخصية، قد تلتقيان بشخص مميز أثناء السفر، أو في قاعة دراسية، أو في مناسبة عمل، أو تجمع عائلي، أو في مطعم. لا تترددا في التعبير عن مشاعركما، عالجا مشاكل الماضي، ولا تبحثا عن الماضي. قد تحمل النساء المتزوجات اليوم أيضًا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

فكّر في توفير نسبة صغيرة من كل دفعة لتوفير المال عند مناقشة الأمور المالية المشتركة، كن صريحًا وهادئًا؛ فالسجلات الواضحة تقلل من سوء الفهم. سيُضيف خصم عملي أو خيار توفير بسيط فائدة، اجعل خططك طويلة الأجل متواضعة وثابتة دائمًا لتحقيق أفضل النتائج.

العقرب اليوم حظك اليوم

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

فتاة جسر السويس

مش هعمل فيه محضر.. تصالح فتاة جسر السويس مع والدها

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

وزير التربية والتعليم

بعد حبس طالبة بسبب المصروفات|وضع مدرسة “نيو كابيتال” تحت إشراف التعليم وإحالة المسئولين للتحقيق

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر و البصل المكرمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

نسرين طافش

اقتربت من ربع مليون.. إطلالة نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا

حسين فهمي

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بالصور

للبنات والشباب.. جيلي باندينو 2010 بسوق المستعمل

أسهل طريقة لعمل صوص البرجر والبصل المكرمل

بالأسود.. هنادى مهنا وزوجها من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

مازيراتي وألفا روميو.. سيارات جديدة لنقل الأعضاء والدم بشكل عاجل في الكارابينييري الإيطالي

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

