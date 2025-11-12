قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنشيط السياحة تفوز بجائزة الشريك العالمى بمنصة صينية

محمد الاسكندرانى

شاركت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في " قمة شركاء مجموعةعالمية صينية" لعام 2025، والتي أُقيمت بمدينة إسطنبول بتركيا.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الهيئة في هذه القمة تأتي في إطار الخطة الترويجية للهيئة التي تستهدف الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى المقصد المصري وكذلك تلك المصدرة للسياحة عالمياً ومنها جمهورية الصين الشعبية، وذلك لتعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات الصينية المعنية بمجال السياحة.

تنشيط السياحة تفوز بجائزة عالمية 

وقد شارك في حضور هذه القمة ممثلاً عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي كل من  سوزان مصطفى مدير عام الترويج السياحى، و بسمة عزت مدير وحدة آسيا والباسفيك.

وخلال فعاليات القمة تم إعلان فوز الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بجائزة الشريك العالمى وجهة العام للشراكة الاستراتيجية والتي تسلمتها سوزان مصطفي التي أوضحت أن حصول الهيئة على هذه الجائزة جاء نتاج لمجموعة من الأنشطة الترويجية الفعالة التي نفذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بالتعاون مع مجموعة  عالمية في السوق الصيني؛ وذلك  للوصول إلى الشرائح المستهدفة من خلال المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تخاطب السائح الصيني مباشرة بلغته وبالرسائل التسويقة المناسبة لهذا السوق.

وأشارت بسمة عزت إلى أنه من بين الأنشطة الترويجية التي تم تنظيمها ورشة عمل مع  ممثلي الفنادق المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ  عدد من الحملات الترويجية المشتركة والتي تم خلالها الترويج للمقصد السياحي المصري على تطبيق C Trip، وحملة إعلانية على موقع H Travel للسياحة الفاخرة، فضلاً عن تنفيذ إعلانات  على وسائل التواصل الاجتماعى الصينية.

تجدر الإشارة إلى أنه شارك بهذه القمة ما يزيد عن 2500 من ممثلي الهيئات والشركات السياحية والفنادق وخطوط الطيران وغيرها.

وتقدم المجموعة خدماتها لمئات الملايين من الأعضاء بـ 24 لغة فى 39 دولة ومنطقة، ولديها مراكز إضافية في إدنبرة وطوكيو وسيول، وتساهم في "توفير أفضل تجربة سفر" لملايين العملاء حول العالم.

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

