نجاح تركيب الصمام الرئوي بالقسطرة للأطفال بمستشفيات قصر العيني

أعلنت مستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة عن نجاح تنفيذ سلسلة من عمليات تركيب الصمام الرئوي بالقسطرة للأطفال، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات علاج أمراض القلب لدى الأطفال. وقد تم إجراء العمليات في وحدة قسطرة القلب بمستشفى أبو الريش الجامعي تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف المدير التنفيذي للمستشفيات الأستاذ الدكتور حسام حسني، ومتابعة مدير المستشفى الأستاذ الدكتور رشا جمال، وبقيادة الأستاذة الدكتورة سحر شاكر شتا، رئيس قسم قلب الأطفال ووحدة القسطرة بالمستشفى وممثلة قصر العيني في المبادرة.

وقد شملت العمليات أطفالًا أعمارهم تتراوح بين 11 و14 سنة كانوا يعانون من ارتجاع شديد بالصمام الرئوي بعد إجراء جراحة سابقة لإصلاح رباعي فالوت، مما استدعى التدخل العلاجي لتركيب الصمام بالقسطرة كبديل للتدخل الجراحي المفتوح. وجاءت الإجراءات تحت إشراف الأستاذ الدكتور شيفا كومار، الخبير الهندي في قسطرة القلب، وبمشاركة فريق طبي متميز من أطباء القلب بمستشفى أبو الريش، من بينهم الأستاذة الدكتورة رشا عمار، الأستاذة الدكتورة أميرة عصمت، والدكتور الحسين أحمد، والدكتور عمرو فتح الله.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن نجاح هذه العمليات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مستشفيات قصر العيني في تقديم أحدث تقنيات القلب للأطفال، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى توفير العلاج بأحدث الوسائل الطبية وتقليل التدخل الجراحي للأطفال، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لهم. وأضاف أن فرق القسطرة بالمستشفى أثبتت كفاءتها العالية في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، بما يعكس الريادة الطبية والتميز الأكاديمي للمستشفى والكلية.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، عن اعتزازه بنجاح المبادرة الرئاسية في قصر العيني، مؤكدًا أن تطبيق أحدث تقنيات تركيب صمامات القلب بالقسطرة يوفر نتائج أفضل ويقلل المخاطر والمضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية، كما يتيح للفرق الطبية تقديم خدمات متطورة للأطفال دون الحاجة إلى فتح الصدر أو إقامة طويلة في العناية المركزة.

وعلقت الأستاذة الدكتورة سحر شاكر شتا، رئيس قسم قلب الأطفال ووحدة القسطرة بمستشفى أبو الريش، بأن هذا النجاح يمثل إنجازًا طبيًا هامًا يعكس جهود فريق العمل المتكامل، ويؤكد دور مستشفيات قصر العيني في تبني أحدث الابتكارات الطبية لخدمة الأطفال ومواكبة المبادرات الرئاسية في تطوير الرعاية الصحية.

وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في الحالة العامة للأطفال بعد العملية، مع كفاءة عالية للصمام الرئوي واستقرار الدورة الدموية الرئوية، دون تسجيل أي مضاعفات أو اضطرابات في نظم القلب، وتم نقل جميع الحالات من العناية المركزة إلى القسم العادي خلال يومين فقط من إجراء القسطرة.

ويعكس نجاح هذه العمليات التزام مستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة بدعم المبادرات الرئاسية وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للأطفال، ضمن استراتيجية مستمرة لتطوير خدمات القلب وتعزيز كفاءة الإجراءات التداخلية الحديثة.