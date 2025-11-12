قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نجاح تركيب الصمام الرئوي بالقسطرة للأطفال بمستشفيات قصر العيني

الطاقم الطبي
الطاقم الطبي
حسام الفقي

أعلنت مستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة عن نجاح تنفيذ سلسلة من عمليات تركيب الصمام الرئوي بالقسطرة للأطفال، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات علاج أمراض القلب لدى الأطفال. وقد تم إجراء العمليات في وحدة قسطرة القلب بمستشفى أبو الريش الجامعي تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبإشراف المدير التنفيذي للمستشفيات الأستاذ الدكتور حسام حسني، ومتابعة مدير المستشفى الأستاذ الدكتور رشا جمال، وبقيادة الأستاذة الدكتورة سحر شاكر شتا، رئيس قسم قلب الأطفال ووحدة القسطرة بالمستشفى وممثلة قصر العيني في المبادرة.

وقد شملت العمليات أطفالًا أعمارهم تتراوح بين 11 و14 سنة كانوا يعانون من ارتجاع شديد بالصمام الرئوي بعد إجراء جراحة سابقة لإصلاح رباعي فالوت، مما استدعى التدخل العلاجي لتركيب الصمام بالقسطرة كبديل للتدخل الجراحي المفتوح. وجاءت الإجراءات تحت إشراف الأستاذ الدكتور شيفا كومار، الخبير الهندي في قسطرة القلب، وبمشاركة فريق طبي متميز من أطباء القلب بمستشفى أبو الريش، من بينهم الأستاذة الدكتورة رشا عمار، الأستاذة الدكتورة أميرة عصمت، والدكتور الحسين أحمد، والدكتور عمرو فتح الله.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، أن نجاح هذه العمليات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات مستشفيات قصر العيني في تقديم أحدث تقنيات القلب للأطفال، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى توفير العلاج بأحدث الوسائل الطبية وتقليل التدخل الجراحي للأطفال، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لهم. وأضاف أن فرق القسطرة بالمستشفى أثبتت كفاءتها العالية في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة، بما يعكس الريادة الطبية والتميز الأكاديمي للمستشفى والكلية.

من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي للمستشفيات، عن اعتزازه بنجاح المبادرة الرئاسية في قصر العيني، مؤكدًا أن تطبيق أحدث تقنيات تركيب صمامات القلب بالقسطرة يوفر نتائج أفضل ويقلل المخاطر والمضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية، كما يتيح للفرق الطبية تقديم خدمات متطورة للأطفال دون الحاجة إلى فتح الصدر أو إقامة طويلة في العناية المركزة.

وعلقت الأستاذة الدكتورة سحر شاكر شتا، رئيس قسم قلب الأطفال ووحدة القسطرة بمستشفى أبو الريش، بأن هذا النجاح يمثل إنجازًا طبيًا هامًا يعكس جهود فريق العمل المتكامل، ويؤكد دور مستشفيات قصر العيني في تبني أحدث الابتكارات الطبية لخدمة الأطفال ومواكبة المبادرات الرئاسية في تطوير الرعاية الصحية.

وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في الحالة العامة للأطفال بعد العملية، مع كفاءة عالية للصمام الرئوي واستقرار الدورة الدموية الرئوية، دون تسجيل أي مضاعفات أو اضطرابات في نظم القلب، وتم نقل جميع الحالات من العناية المركزة إلى القسم العادي خلال يومين فقط من إجراء القسطرة.

ويعكس نجاح هذه العمليات التزام مستشفيات قصر العيني – جامعة القاهرة بدعم المبادرات الرئاسية وتقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للأطفال، ضمن استراتيجية مستمرة لتطوير خدمات القلب وتعزيز كفاءة الإجراءات التداخلية الحديثة.

مستشفيات قصر العيني جامعة القاهرة عمليات تركيب الصمام الرئوي المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات علاج أمراض القلب أمراض القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

الأزهر

أمين مؤسسة السلام في العالمين الإندونيسية: تعدد اللغات والثقافات بالأزهر يذكرنا بمشهد الحج

فتاوى

فتاوى وأحكام..5 مكاسب لمن ينفذ وصية النبي بإطعام الطعام..حكم رد الهدية من دون سبب شرعي..ما حكم الشماتة في الموت وعواقبها

مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد

مفتي الجمهورية: أنتم سفراء الإسلام في صورته السمحة ومفاتيح للخير في مجتمعاتكم

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد