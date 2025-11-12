مجدي البدوي يشيد بالعملية الانتخابية: المصريون عزفوا مقطوعة من موسيقى الولاء في حب مصر

ثمنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، الأجواء التي جرت فيها انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب في 14 محافظة، ووصفتها بأنها إيجابية وتعكس الوعي الوطني للمصريين.

وأكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المصريين «عزفوا على مدار يومي 10 و11 نوفمبر مقطوعة من موسيقى الولاء في حب مصر»، مشيداً بالإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع من مختلف فئات وطبقات المجتمع، خصوصاً الطبقة العاملة، التي جسدت – بحسب تعبيره – «روح الانتماء والوطنية في أبهى صورها».

وقال البدوي، إن العملية الانتخابية جاءت عنواناً لـ«صورة مصر الحديثة»، مشيراً إلى أن نجاحها يعكس تضافر مؤسسات الدولة وأجهزتها التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على التنظيم والانضباط.

وأشاد رئيس النقابة بعدد من الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، وفي مقدمتها:

الهيئة الوطنية للانتخابات: التي التزمت بالحياد والشفافية، وضمنت سلامة الإجراءات وحمايتها من أي عبث.

وزارة الداخلية: التي أدت دورها بكفاءة في تأمين اللجان الانتخابية دون تسجيل أي خروقات.

وزارة الصحة: التي وفرت جميع الخدمات واللوجستيات اللازمة لتيسير عملية التصويت.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام، إلى جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: حيث التزمت جميعها بالحياد في التغطية، وقدمت تغطية مهنية متميزة عبر مختلف الوسائل.

الهيئة العامة للاستعلامات: التي قدمت محتوى إعلامياً ثرياً، وساهمت في نقل الصورة الحضارية للانتخابات بلغات متعددة.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومؤسساته النقابية: تقديراً لجهودهم في حشد العمال للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، تجسيداً لولائهم ودورهم الوطني.

واختتم البدوي تصريحه، قائلاً إن ما شهده الاستحقاق الانتخابي الأخير يؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ الممارسة الديمقراطية، في ظل وعي شعبي وإداري يعكس مكانة الدولة وقدرتها على إنجاح أي استحقاق وطني.