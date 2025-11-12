قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صبحي يطمئن جمهوره بشأن حالته الصحية: بصحة جيدة ونرجو عدم التهويل
زيارة تعارف بين قداسة البابا وسفير الإمارات الجديد بالقاهرة
اكتشاف مشكلة في القلب لنجم البرازيل.. تفاصيل
النجاح أفعال.. مصطفى حدوتة بعد تصدر أغنية باشا التريند
نجم تشيلسي يتعرض لعملية سرقة جديدة.. تفاصيل
اختصاصات إدارة التفتيش على نيابة النقض..تعرف عليها
الكرملين: أوروبا تستعد لحرب مع روسيا
القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة
حوافز غير ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقانون.. تعرف عليها
مميزات قوية وسعر متميز.. مواصفات هاتف هونر 400 الجديد
إصابة شاب في حادث تصادم على محور دار السلام بسوهاج.. صور
سفير الإمارات يلتقي البابا تواضروس: العلاقات بين البلدين تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجدي البدوي يشيد بالعملية الانتخابية: المصريون عزفوا مقطوعة من موسيقى الولاء في حب مصر

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر
الديب أبوعلي

ثمنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، الأجواء التي جرت فيها انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب في 14 محافظة، ووصفتها بأنها إيجابية وتعكس الوعي الوطني للمصريين.

وأكد مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المصريين «عزفوا على مدار يومي 10 و11 نوفمبر مقطوعة من موسيقى الولاء في حب مصر»، مشيداً بالإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع من مختلف فئات وطبقات المجتمع، خصوصاً الطبقة العاملة، التي جسدت – بحسب تعبيره – «روح الانتماء والوطنية في أبهى صورها».

وقال البدوي، إن العملية الانتخابية جاءت عنواناً لـ«صورة مصر الحديثة»، مشيراً إلى أن نجاحها يعكس تضافر مؤسسات الدولة وأجهزتها التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على التنظيم والانضباط.

وأشاد رئيس النقابة بعدد من الجهات المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، وفي مقدمتها:

  • الهيئة الوطنية للانتخابات: التي التزمت بالحياد والشفافية، وضمنت سلامة الإجراءات وحمايتها من أي عبث.
  • وزارة الداخلية: التي أدت دورها بكفاءة في تأمين اللجان الانتخابية دون تسجيل أي خروقات.
  • وزارة الصحة: التي وفرت جميع الخدمات واللوجستيات اللازمة لتيسير عملية التصويت.
  • المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام، إلى جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: حيث التزمت جميعها بالحياد في التغطية، وقدمت تغطية مهنية متميزة عبر مختلف الوسائل.
  • الهيئة العامة للاستعلامات: التي قدمت محتوى إعلامياً ثرياً، وساهمت في نقل الصورة الحضارية للانتخابات بلغات متعددة.
  • الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومؤسساته النقابية: تقديراً لجهودهم في حشد العمال للمشاركة الفاعلة في الانتخابات، تجسيداً لولائهم ودورهم الوطني.

واختتم البدوي تصريحه، قائلاً إن ما شهده الاستحقاق الانتخابي الأخير يؤكد أن مصر تمضي بثبات نحو ترسيخ الممارسة الديمقراطية، في ظل وعي شعبي وإداري يعكس مكانة الدولة وقدرتها على إنجاح أي استحقاق وطني.

النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة انتخابات المرحلة الأولى مجلس النواب مجدي البدوي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الداخلية وزارة الصحة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة العامة للاستعلامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 بعد القفزة الجنونية

زلزال

هزة أرضية يشعر بها سكان مصر.. والبحوث الفلكية تكشف تفاصيلها

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

أحمد تيمور.. 10 معلومات عن زوج مي عز الدين الذي خطف الأضواء في ساعات

تامر حسني ومي عز الدين

تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق

ترشيحاتنا

مبابي

تعليق قوي من مبابي عن ذكرى هجمات باريس قبل مواجهة أوكرانيا

جيت كون دو

الإسماعيلية تستضيف كأس العالم للجيت كون دو.. عبداللطيف: بطولة استثنائية

المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

وزير الشباب يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

10 صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين
١٠ صور تكشف وسامة زوج مي عز الدين

الكشف على 2076 مواطنا بقرية شبرا السلام بمركز منيا القمح

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط الطازة والصحية خطوة بخطوة

أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط
أفضل طريقة عمل كفتة القرنبيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد