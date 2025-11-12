تفاصيل افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

قالت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المستدامة انطلقت اليوم، بمشاركة واسعة من الوزراء والخبراء وممثلي المنظمات الدولية.

وأوضحت، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر يعد منصة مهمة لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية البشرية، ويهدف إلى توحيد الجهود في هذه الملفات الثلاثة ضمن مشروع متكامل يسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطن.

تعزيز التنمية البشرية

وأضافت عادل أن الجلسة الافتتاحية بدأت بتسلم مصر شهادة خلوها من مرض التراخوما، ثم تلتها مناقشات موسعة شارك فيها عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الصحة والسكان، والتعليم العالي، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والعمل، وغيرهم، حيث تناولت كلماتهم سبل تعزيز التنمية البشرية وتحسين معايير الصحة والتعليم، ولا سيما صحة المرأة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

وتابعت أن جلسات المؤتمر هذا العام سلطت الضوء أيضًا على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم رؤية مصر لتحقيق أهدافها في مجالات السكان والصحة والتنمية، وكيف يسهم التطور التكنولوجي في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة.