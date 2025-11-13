قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرقت أحمد تبهر لجنة تحكيم the voice للمرة الثانية بعد the voice kids
سويلم: إدارة الموقف المائي بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظي في أعالي النيل
وزيرة التنمية المحلية: اللامركزية وتعظيم موارد المحافظات أساس تحسين الخدمات للمواطنين|صور
باكستان تؤكد دعمها الثابت للقضية الفلسطينية
إجراءات وشروط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
جوتيريش يحذر من استمرار تدفق السلاح والمقاتلين من أطراف خارجية إلى السودان
أسعار البنزين اليوم الخميس
الاثنين والثلاثاء.. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
الين الياباني يتراجع إلى مستوى قياسي أمام اليورو وسط ضغوط حكومية لإبطاء رفع الفائدة
جمعة وسبت.. موعد بدء التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية خارج مصر
الجارديان: رسائل جديدة تكشف تورط ترامب في فضيحة إبستين
استجابة لدعوة الملك.. السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبا للمطر
أخبار السيارات | انهيار مبيعات هيونداي وكيا الكهربائية .. أول سيارة SUV من إنتاج فولكس فاجن إكسبنج

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت فولكس فاجن عن أول سيارة SUV كهربائية بالكامل يتم تطويرها بالتعاون مع شركة Xpeng الصينية، وتحمل اسم ID. Unyx 08.

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية لشركتي هيونداي وكيا في الولايات المتحدة الأمريكية انهيارًا حادًا خلال شهر أكتوبر، بعد أن توقفت الحكومة الفيدرالية عن تقديم الإعفاء الضريبي البالغ 7,500 دولار للمشترين.

تقدم شركة MG البريطانية المنشأ والصينية التصنيع أحدث سياراتها السيدان تحت اسم MG 8 موديل 2026، لتؤكد حضورها القوي في سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV). تجمع السيارة بين الأداء الديناميكي والتصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة، لتنافس سيارات من فئات أعلى وبأسعار أكثر ارتفاعًا.

أعلنت شركة تسلا عن إطلاق برنامج تأجير مباشر لسياراتها الكهربائية في بعض الولايات الأمريكية، حيث يمكن استئجار سيارات Model 3 وModel Y وModel S وModel X وCybertruck لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى 7 أيام، بأسعار تبدأ من 60 دولارًا في اليوم.

بعد سنوات من هيمنة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) على الأسواق العالمية، تشير أبحاث نيسان الأخيرة إلى أن السيارات السيدان المدمجة في طريقها للعودة إلى الواجهة من جديد.

فولكس فاجن إكسبنج شركة XPeng الصينية هيونداي مواصفات MG8 موديل 2025 تسلا نيسان

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي

انقلب السحر على الساحر | هند الضاوي: أفيخاي أدرعي خارج الخدمة خلال 6 أشهر.. لهذا السبب

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

الاتحاد المصري لكرة القدم

محمد أضا عن تعديل عقوبات كأس السوبر: هفترض حسن النية

زيزو

لو مكان مرتجي هقوله عيب.. نجم الزمالك السابق يعلق تصرف زيزو مع هشام نصر

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

