أخبار السيارات | انهيار مبيعات هيونداي وكيا الكهربائية .. أول سيارة SUV من إنتاج فولكس فاجن إكسبنج

كشفت فولكس فاجن عن أول سيارة SUV كهربائية بالكامل يتم تطويرها بالتعاون مع شركة Xpeng الصينية، وتحمل اسم ID. Unyx 08.

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية لشركتي هيونداي وكيا في الولايات المتحدة الأمريكية انهيارًا حادًا خلال شهر أكتوبر، بعد أن توقفت الحكومة الفيدرالية عن تقديم الإعفاء الضريبي البالغ 7,500 دولار للمشترين.

تقدم شركة MG البريطانية المنشأ والصينية التصنيع أحدث سياراتها السيدان تحت اسم MG 8 موديل 2026، لتؤكد حضورها القوي في سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV). تجمع السيارة بين الأداء الديناميكي والتصميم العصري والتكنولوجيا المتطورة، لتنافس سيارات من فئات أعلى وبأسعار أكثر ارتفاعًا.

أعلنت شركة تسلا عن إطلاق برنامج تأجير مباشر لسياراتها الكهربائية في بعض الولايات الأمريكية، حيث يمكن استئجار سيارات Model 3 وModel Y وModel S وModel X وCybertruck لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى 7 أيام، بأسعار تبدأ من 60 دولارًا في اليوم.

بعد سنوات من هيمنة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) على الأسواق العالمية، تشير أبحاث نيسان الأخيرة إلى أن السيارات السيدان المدمجة في طريقها للعودة إلى الواجهة من جديد.