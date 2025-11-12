وزير الخارجية: الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان يكاد يكون منعدمًا | فيديو

أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، على سؤال الإعلامي خالد أبو بكر: "بصراحة نحن رأينا انتفاضة عربية كبيرة جدًا فيما يتعلق بغزة لكن لم نر هذه الانتفاضة العربية بهذه القوة عندما تعلق الأمر بالسودان علمًا بأن عدد الضحايا أصبح مؤلمًا. بماذا تفسر هذا الأمر؟".

وقال وزير الخارجية، في حواره ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "للأسف الشديد هذا ليس قاصرًا فقط على المنطقة ولكن على العالم كله، الاهتمام العالمي بما يحدث في السودان للأسف يكاد يكون منعدما".

وأضاف: "قد يكون الاهتمام زاد بسبب ما تنامى لأسماع العالم من أخبار ومشاهد فيديو مؤلمة للفظائع المروعة التي تم ارتكابها عند سقوط الفاشر، فبطبيعة الحال الآن للأسف الشديد الأزمة السودانية هي أزمة منسية رغم أن هناك أكبر أزمة إنسانية في العالم حاليًا هي ما يحدث في السودان في ضوء النزوح الجماعي في ضوء المجاعة القائمة في ضوء ما تم ارتكابه من حملات ترويع للمدنيين مما أدى إلى هروبهم من أماكنهم إلى مناطق أخرى داخل وخارج السودان".

وتابع، أنّ الوضع الإنساني كارثي وهو بالفعل أكبر أزمة إنسانية موجودة في العالم، موضحًا: "لابد من تدخل دولي ووجود ممرات إنسانية وفتح طرق إغاثة خاصة في منطقة الغرب في منطقة دارفور بسبب أن هذه المنطقة وخاصة مدينة الفاشر كانت تخضع للحصار الكامل لأكثر من 550 يوم".

وواصل: "وبالتالي هناك وضع إنساني كارثي لا يوجد معدات طبية لا يوجد مساعدات إنسانية لا يوجد مأكل أو مشرب أو خلافه، ومن ثم، فنحن حريصون على أن نلتقي مع وكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وأيضًا بحضور وزير الخارجية السوداني"