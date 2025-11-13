قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
خالد الجندي يكشف عن فئة من الناس يباهي الله بهم الملائكة.. من هم؟
اقتصاد

أسعار الفراخ اليوم الخميس 13-11-2025

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

يقدم موقع صدي البلد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، استقرارًا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، وكذا سعر كيلو الفراخ الساسو، فيما تراجع سعر البيض الأحمر والأبيض اليوم بقيمة 2:4 جنيهات للطبق.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

جاءت أسعار الفراخ والبيض وفقًا لبورصة الدواجن على النحو الآتي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء بين60 و61 جنيهًا، لتباع 
في الأسواق بين 70 و71 جنيهًا.

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 119 و120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بين 129و 130 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم

سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم 13 نوفمبر 2025

سعر كرتونة البيض الأحمر 122 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 132 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 118 جنيهًا، لتباع للمستهلك 128 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 118 جنيهًا، لتباع للمستهلك 128 جنيهًا.


اسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض: من 17 إلى 24 جنيهًا
كتكوت ساسو بيور: من 10 إلى 10.5 جنيه
كتكوت ساسو عادي: من 9 إلى 10 جنيهات
كتكوت بلدي: من 7 إلى 7.75 جنيه
كتكوت هجين: من 8 إلى 9 جنيهات
كتكوت جيل ثاني: من 9 إلى 10 جنيهات
كتكوت روزي بيور: من 9 إلى 10 جنيهات
بط مسكوفي (عمر يوم): من 29 إلى 30 جنيهًا
بط فرنساوي: من 10 إلى 11 جنيهًا

البيض الفراخ بورصة الدواجن البانيه الكتاكيت

