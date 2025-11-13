أسعار الفراخ اليوم الخميس 13-11-2025

يقدم موقع صدي البلد أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، استقرارًا خلال تعاملات بورصة الدواجن والأسواق، وكذا سعر كيلو الفراخ الساسو، فيما تراجع سعر البيض الأحمر والأبيض اليوم بقيمة 2:4 جنيهات للطبق.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

جاءت أسعار الفراخ والبيض وفقًا لبورصة الدواجن على النحو الآتي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء بين60 و61 جنيهًا، لتباع

في الأسواق بين 70 و71 جنيهًا.

سجّل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 119 و120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق بين 129و 130 جنيهًا.

سعر البانيه اليوم

سعر كيلو البانيه تراوح بين 200 و210 جنيهات باختلاف الأسواق.

أسعار البيض اليوم 13 نوفمبر 2025

سعر كرتونة البيض الأحمر 122 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 132 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأبيض 118 جنيهًا، لتباع للمستهلك 128 جنيهًا.



اسعار الكتاكيت

كتكوت أبيض: من 17 إلى 24 جنيهًا

كتكوت ساسو بيور: من 10 إلى 10.5 جنيه

كتكوت ساسو عادي: من 9 إلى 10 جنيهات

كتكوت بلدي: من 7 إلى 7.75 جنيه

كتكوت هجين: من 8 إلى 9 جنيهات

كتكوت جيل ثاني: من 9 إلى 10 جنيهات

كتكوت روزي بيور: من 9 إلى 10 جنيهات

بط مسكوفي (عمر يوم): من 29 إلى 30 جنيهًا

بط فرنساوي: من 10 إلى 11 جنيهًا