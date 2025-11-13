قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تداول 14 ألف طن بضائع و667 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أ ش أ

 أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء سفاجا استقبل اليوم /الخميس/ السفينة "الحرية"، بينما غادرت السفينتان "بريدج وأمل"، موضحة أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة، وتم تداول 14 ألف طن بضائع و667 شاحنة و85 سيارة.


وذكر المركز الإعلامي للهيئة في بيان أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع و218 شاحنة و66 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع و449 شاحنة و19 سيارة.


وأضاف البيان أن ميناء نويبع شهد تداول 1100 طن بضائع و208 شاحنات من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن هي: أور، وسينا، والحسين، وأيلة، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1200 راكب خلال نفس الفترة.
 

