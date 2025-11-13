قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
سلام ياباني.. محسن صالح يقدم مقترحا بعد تصرف زيزو مع هشام نصر

يمنى عبد الظاهر

علق محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق، على تصرف أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعدم مصافحة هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، خلال مراسم التتويج بالسوبر.

وقال محسن صالح، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «دي أحداث عالمية تحدث نتيجة تراكمات في النفوس، إنت قاعد بتهيني وتسيء ليا وأنا جيت شوفتك، طبيعي هتجاهلك».

وأضاف: «أنا طبعًا ضد ما فعله زيزو، اللوائح لازم تتغير، اللي يطلع المنصة لازم يسلم على كل الضيوف اللي معندوش استعداد يسلم ميطلعش، التصرف ده أتا ضده لكن مش هتقدر تمنعه لأنه انفعال وقتي».

وتابع: «أنا مش عارف زيزو، اتحمل الضغوط دي إزاي، واضح أنه عنده ثباتي انفعالي، لو حد مكانه ممكن ميكملش المباراة أو ياخد قرارات غلط في المباراة».

وأتم محسن صالح، تصريحاته قائلًا: «ممكن نحل الأزمة دي لو لاعب عنده مشكلة مع أي مسؤول على المنصة، يبقى في سلام ياباني».

محسن صالح الأهلي أحمد مصطفى زيزو رئيس الزمالك هشام نصر

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

بسبب مقذوف ناري .. أيتن عامر تتعرض للإصابة في العين اليمنى

"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق

شوقي غريب: عقوبات زيزو وبيزيرا طبيعية.. وتوروب أضاف الكثير للأهلي

مواصفات سيتروين C4X موديل 2026

خطوات سهلة للحفاظ علي نوافذ السيارة من التلف

خطوات سهلة للحفاظ على نوافذ السيارة من التلف.. اعرف ما يفيدك

سيات ليون هاتشباك تباع بـ 800 ألف جنيه | مواصفات وصور

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

