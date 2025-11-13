سلام ياباني.. محسن صالح يقدم مقترحا بعد تصرف زيزو مع هشام نصر

علق محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي السابق، على تصرف أحمد مصطفى زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بعدم مصافحة هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، خلال مراسم التتويج بالسوبر.

وقال محسن صالح، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «دي أحداث عالمية تحدث نتيجة تراكمات في النفوس، إنت قاعد بتهيني وتسيء ليا وأنا جيت شوفتك، طبيعي هتجاهلك».

وأضاف: «أنا طبعًا ضد ما فعله زيزو، اللوائح لازم تتغير، اللي يطلع المنصة لازم يسلم على كل الضيوف اللي معندوش استعداد يسلم ميطلعش، التصرف ده أتا ضده لكن مش هتقدر تمنعه لأنه انفعال وقتي».

وتابع: «أنا مش عارف زيزو، اتحمل الضغوط دي إزاي، واضح أنه عنده ثباتي انفعالي، لو حد مكانه ممكن ميكملش المباراة أو ياخد قرارات غلط في المباراة».

وأتم محسن صالح، تصريحاته قائلًا: «ممكن نحل الأزمة دي لو لاعب عنده مشكلة مع أي مسؤول على المنصة، يبقى في سلام ياباني».