سيدات سلة سموحة يحصدن برونزية دوري المرتبط

نجح الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادي سموحة في حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة دوري المرتبط، وذلك بعد تغلبهن على نظيره فريق الجزيرة بنتيجة 76/86 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة بالقاهرة.

ونجحت سيدات سلة سموحة في إثبات جدارتهن في هذه المنافسة القوية، ليُسجلن إنجازًا جديدًا يُضاف لسجلات النادي.

​

و​يتكون الجهاز المسؤول عن قيادة الفريق من:

- ​رئيس جهاز: "د. أيمن الكيكي"

- ​مدير فني: "عماد محمود"

- ​مدير إداري: "عماد هاشم"

- ​نائب مدير إداري: "إسلام حبشي"

- ​مدرب عام: "محمود يونس"

- ​مساعد مدرب: "محمود أبو العيش"

- ​مدرب أحمال بدنية: "أدهم نبيل"

- ​إداري: "جهاد سمير"

- ​إحصائي: "شروق بدراوي"

- ​أخصائي علاج طبيعي: "فاطمة جمال"

- ​مسؤول مهمات: "هاشم شوقي"

​