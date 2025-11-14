العالم الحاصل على نوبل: زراعة الأعضاء لا تخضع لقواعد السوق التقليدية

أعرب العالم الأمريكي الدكتور ألفين روث، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، عن سعادته الكبيرة بوجوده في مصر، مشيرًا إلى تطلعه لزيارة المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات غدًا، وذلك بعد زيارته أمس متحف الحضارة المصرية، التي وصفها بأنها "تجربة مدهشة تُجسد عمق التاريخ المصري وروعة حضارته".

وقال روث في لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، إنه استمتع كثيرًا بجولته في المتحف، معربًا عن إعجابه بما شاهده من كنوز ومعروضات، مؤكدًا أن مصر تظل وجهة حضارية فريدة تجمع بين العلم والتاريخ.

قواعد المنافسة التقليدية

وتحدث العالم الحاصل على نوبل عن سوق زراعة الأعضاء، موضحًا أنه لا يمكن التعامل معه وفق قواعد المنافسة التقليدية، نظرًا لطبيعته الإنسانية والأخلاقية الدقيقة، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تُمنح لأنظمة المطابقة الدقيقة بين المتبرعين والمرضى، بما يضمن أفضل النتائج الطبية والإنسانية.

وأكد روث أن هذا النهج العلمي القائم على العدالة والكفاءة يمكن تطبيقه في مجالات طبية أخرى، لتحقيق أقصى استفادة من التطور التكنولوجي والعلمي، وضمان توزيع عادل للموارد الصحية بما يخدم الإنسان قبل أي اعتبارات مادية أو سوقية.