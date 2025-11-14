قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح
سوريا.. استمرار هجمات العصابات على قوات الأمن بالسويداء
فصل الكهرباء عن عدة مناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
حريق هائل في مصنع نسيج بالمحلة
الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلته.. فضلها وأعظم 5 صيغ لقضاء الحاجة
جهود مكثفة لتنظيم وإدارة حركة الزائرين بالمتحف المصري الكبير
أقارب مرشح برلماني في مطروح يطلقون النار احتفالا بفوزه واتخاذ الإجراءات ضدهما
نيويورك تايمز : قلق في البنتاجون من صفقة بيع مقاتلات إف-35 للسعودية
مستشار سابق للأمم المتحدة: مصر تلعب دورا رياديا في استقرار وتنمية إفريقيا
العالم الحاصل على نوبل: زراعة الأعضاء لا تخضع لقواعد السوق التقليدية

محمد البدوي

أعرب العالم الأمريكي الدكتور ألفين روث، الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، عن سعادته الكبيرة بوجوده في مصر، مشيرًا إلى تطلعه لزيارة المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات غدًا، وذلك بعد زيارته أمس متحف الحضارة المصرية، التي وصفها بأنها "تجربة مدهشة تُجسد عمق التاريخ المصري وروعة حضارته".

وقال روث في لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، إنه استمتع كثيرًا بجولته في المتحف، معربًا عن إعجابه بما شاهده من كنوز ومعروضات، مؤكدًا أن مصر تظل وجهة حضارية فريدة تجمع بين العلم والتاريخ.

قواعد المنافسة التقليدية

وتحدث العالم الحاصل على نوبل عن سوق زراعة الأعضاء، موضحًا أنه لا يمكن التعامل معه وفق قواعد المنافسة التقليدية، نظرًا لطبيعته الإنسانية والأخلاقية الدقيقة، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تُمنح لأنظمة المطابقة الدقيقة بين المتبرعين والمرضى، بما يضمن أفضل النتائج الطبية والإنسانية.

وأكد روث أن هذا النهج العلمي القائم على العدالة والكفاءة يمكن تطبيقه في مجالات طبية أخرى، لتحقيق أقصى استفادة من التطور التكنولوجي والعلمي، وضمان توزيع عادل للموارد الصحية بما يخدم الإنسان قبل أي اعتبارات مادية أو سوقية.

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

أرشيفية

3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

بيض المائدة

أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع

الطماطم

أسعار الطماطم تثير غضب المزارعين.. والزراعة تكشف الأسباب| خاص

الأهلي

طاقم تحكيم تونسي لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

كرة النسائية

إعلان حكام مباريات اليوم بالجولة التاسعة بدوري الكرة النسائية

الأهلي

قبل ضربة البداية الإفريقية.. الأهلي يستعين بتقرير محللي الأداء لفك شفرة شبيبة القبائل

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

