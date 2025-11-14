قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار اليوم 14-11-2025
هل يجب الستر على العصاة أم يجوز الإخبار بالمعصية؟.. الإفتاء تجيب
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر
أكبر تصعيد عسكري بين أمريكا وفنزويلا.. مادورو يوجه نداء عاجلا للأمريكيين
ترامب يدرس خيارات عسكرية ضد فنزويلا وسط تصعيد متسارع
سعر الذهب اليوم 14-11-2025
موضوع خطبة الجمعة اليوم.. الرحمة وحقوق الإنسان
تكريم فاروق حسني وآداما ديانغ كشخصيات ساهمت في الدفاع عن حقوق الإنسان
تحذيرات إخلاء في كاليفورنيا مع اقتراب عاصفة قوية وانهيارات محتملة
مسيرات أوكرانية تستهدف موقع تخزين النفط في روسيا
دعاء يوم الجمعة لغفران الذنوب.. كلمات بسيطة رددها قبل غروب الشمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اشتعال سيارة في أبنوب بأسيوط

اشتعال سيارة بطريق بني محمديات بمركز أبنوب في أسيوط
اشتعال سيارة بطريق بني محمديات بمركز أبنوب في أسيوط
إيهاب عمر

شب حريق، اليوم الجمعة، في سيارة ملاكي بطريق بني محمديات بمركز ومدينة أبنوب في محافظة أسيوط دون وقوع إصابات بشرية.

اندلاع حريق في سيارة ملاكي

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في سيارة ملاكي أعلى كوبري غنيم طريق قرية بني محمديات .

 ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص احتراق السيارة رقم 1546 ي ب د ملك "  أيمن أحمد عطية" ، وأن سبب الحريق يرجع إلى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة ما أدى إلى اشتعالها بالكامل.

وأسفر الحادث عن احتراق السيارة دون وقوع أي إصابات، فيما تمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها.
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

شب حريق سيارة ملاكي بني محمديات مركز ومدينة أبنوب محافظة أسيوط إصابات بشرية أمن أسيوط مركز شرطة أبنوب اندلاع حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

ضم الزوجة والأبناء الى بطاقات التموين

وأنت في البيت .. خطوات ضم الزوجة والأبناء لبطاقة التموين أون لاين

مونوريل العاصمة الإدارية

ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

الإيجار القديم

بعد انتهاء عمل لجان حصر الشقق.. ما قيمة زيادة الإيجار القديم؟

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا

ممدوح عيد - رئيس نادي بيراميدز

استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز

ترشيحاتنا

التأمين الصحي الشامل

في أقل من دقيقة.. أسهل طريقة حجز كشف التأمين الصحي في القاهرة بالرقم القومي

عقوبة القتل الخطأ

تصل إلى 7 سنوات.. عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات والمشاجرات

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

ضخ دماء جديدة في شركات مياه الشرب والصرف الصحي واستثمار الخبرات لدعم مسيرة التطوير

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد