اشتعال سيارة في أبنوب بأسيوط

شب حريق، اليوم الجمعة، في سيارة ملاكي بطريق بني محمديات بمركز ومدينة أبنوب في محافظة أسيوط دون وقوع إصابات بشرية.

اندلاع حريق في سيارة ملاكي

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة باندلاع حريق في سيارة ملاكي أعلى كوبري غنيم طريق قرية بني محمديات .

ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص احتراق السيارة رقم 1546 ي ب د ملك " أيمن أحمد عطية" ، وأن سبب الحريق يرجع إلى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة ما أدى إلى اشتعالها بالكامل.

وأسفر الحادث عن احتراق السيارة دون وقوع أي إصابات، فيما تمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.