أول تعليق من الصين على مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تنتهك بشكل صارخ مبدأ "الصين واحدة".

وشددت الخارجية الصينية في بيان لها على أن بكين ستفعل ما هو ضروري للدفاع عن السيادة والسلامة الإقليمية لبلادها.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة وافقت على بيع قطع غيار طائرات مقاتلة لـتايوان مقابل 330 مليون دولار، حيث ستكون هذه أول صفقة من نوعها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير، بحسب "رويترز".

وقال البنتاجون في بيان: "ستعزز عملية البيع المقترحة قدرة المتلقي على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجاهزية التشغيلية لأسراب طائرات إف-16 وسي-130"، وغيرها من الطائرات.