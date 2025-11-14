قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

نقص المغنيسيوم.. علامات تحذيرية يجب الانتباه لها

هاجر هانئ

المغنيسيوم هو معدن أساسي في نظامنا الغذائي. يوجد في كل خلية في جسمك. يلعب دورا حاسما في مئات التفاعلات الكيميائية الحيوية التي تدعم العديد من وظائف الجسم، مثل تكوين البروتين ووظيفة العضلات والأعصاب، وتحويل الطعام إلى طاقة والتمثيل الغذائي.

المغنيسيوم يساعد جسمك بعدة طرق، بما في ذلك:

العمل مع الكالسيوم لتقوية عظامك
يلعب دورا في وظائف الدماغ، والتي تنظم المزاج والاكتئاب
تقليل حدوث الصداع النصفي
زيادة كفاءة جسمك في تحطيم السكريات، مما يؤدي إلى إدارة أفضل للوزن
موازنة الهرمونات التي تنظم الإيقاع اليومي والقدرة على النوم بشكل أفضل
تحسين الهضم
زيادة ترطيب البشرة وتحسين مظهر بشرتك وأكثر من ذلك


 

كيف تحصل على ما يكفي من المغنيسيوم في نظامك الغذائي؟

 

يجب أن يكون الأفراد الأصحاء قادرين على الحصول على ما يكفي من المغنيسيوم من نظامهم الغذائي ويجب ألا يحتاجون إلى مكملات المغنيسيوم.

من المرجح أن يوفر لك تناول الأطعمة التالية البدل اليومي الموصى به من المغنيسيوم:

المكسرات
بذور
حبوب كاملة
الخضروات الورقية الخضراء
أفوكادو
حليب
زبادي
حبوب
عدس
على سبيل المثال، ستمنحك أونصة واحدة فقط من اللوز أو الكاجو 20٪ من البدل اليومي الموصى به. سيوفر لك تناول الفيتامينات المتعددة حوالي 120 ملغ من المغنيسيوم، مما يمكن أن يساعد في تعويض أي نقص.

علامات انخفاض المغنيسيوم

عادة لا يسبب انخفاض المغنيسيوم أعراضا حتى تنخفض مستوياتك بشكل كبير. يمكن أن تزيد المستويات المنخفضة المزمنة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وهشاشة العظام.

قد تسبب مستويات المغنيسيوم المنخفضة جدا:

غثيان
الإمساك
صداع
تشنجات الساق الليلية
خدر أو وخز في الساقين أو اليدين
ضعف الجسم العام
هزات
خفقان القلب
 

المصدر: health.unl-
 

المغنيسيوم وظائف الدماغ الصداع النصفي ترطيب البشرة

