العثور على غريق داخل مياه الترعة في إسنا بالأقصر

عثر صباح اليوم على غريق داخل مياه الترعة بقرية الحليلة التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طيبة للتعامل معها من قبل الجهات المختصة.

وكان قد تلقى مدير امن الاقصر اخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة غارقة بمياة الترعة امام قرية الحليلة بإسنا.

وعلى الفور، انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تم انتشال الغريق وتسليمه للسلطات المختصة لإتمام الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

تحرر محضرا بذلك واخطرت النيابة العامة لمباشرت التحقيقات .

من جانب آخر، أكد مصدر طبي بالمستشفى أن الجثة الآن تحت الملاحظة، وسيتم التعامل معها طبياً وقانونياً وفق الإجراءات المعمول بها، بينما يواصل رجال الشرطة جمع المعلومات والشهادات حول الواقعة من أهالي القرية والشهود المحتملين.