أنشطة مكثفة لوزارة التموين لضبط الأسواق والاستعداد لشهر رمضان

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة من 3 إلى 13 نوفمبر نشاطًا مكثفًا برئاسة الدكتور شريف فاروق، حيث عقد الوزير اجتماعًا مع شعبة المواد البترولية لبحث تحسين الخدمات وضبط الأسعار، ووجه بطرح عبوة زيت خليط جديدة سعة 1.5 لتر ضمن منظومة السلع التموينية بسعر 56 جنيهًا اعتبارًا من أول ديسمبر.

كما وافق مجلس الوزراء على تأسيس شركة "فيرم مصر" لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب بالتعاون مع شركة بولندية، وأطلقت الوزارة القافلة رقم 14 من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة.

تعزيز الأمن الغذائي

وفي إطار تعزيز الأمن الغذائي، بحثت الوزارة إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتوزيع الحبوب بميناء شرق بورسعيد، وأعلنت طرح الزيوت الحرة بأسعار مخفضة بالتعاون مع سلسلة هايبر وان.

ومع اقتراب شهر رمضان، عقد الوزير اجتماعات مع الأجهزة الرقابية لضمان توافر السلع واستقرار الأسواق، كما اجتمع نائب الوزير مع الشعبة العامة للمخابز للاطمئنان على انتظام عمل المخابز المدعمة.

وشارك الوزير في احتفالية سفارة سنغافورة بالعيد الوطني الستين، وأصدر قرارات لتجديد دماء الوزارة بتعيين قيادات جديدة، كما شارك في الاجتماع الدوري للحكومة لمتابعة اتفاقيات التجارة الحرة، واستقبل سفير الإمارات لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التموين والأمن الغذائي والتجارة الداخلية.