أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية فى مدينة العين بالإمارات
أخبار العالم

سجن الغنوشي عامين لتبرعه بقيمة جائزة دولية إلى الهلال الأحمر التونسي

محمود نوفل

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية حكما بالسجن عامين على راشد الغنوشي لتبرعه بقيمة جائزة دولية إلى الهلال الأحمر التونسي.

وانضم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس إلى إضراب مفتوح عن الطعام في سجنه دعما لإضراب مماثل يخوضه اثنان من قادة المعارضة المسجونين.


ودخل جوهر بن مبارك، القيادي بجبهة الخلاص، منذ الأسبوع الماضي إضرابا عن الطعام في سجنه، فيما تقول عائلته ومحاموه إنه في وضع صحي سيء للغاية.

كما بدأ عصام الشابي، زعيم الحزب الجمهوري، أيضا إضرابا قائلا إنه يريد "إنهاء المظلمة" والحصول على حريته.

وسُجن الغنوشي  منذ عام 2023، وقد حكم عليه بالسجن 37 عاما في عدة قضايا، بتهم من بينها التمويل الأجنبي غير المشروع والتآمر ضد أمن الدولة.

ورفض الغنوشي المثول أمام المحكمة في كل القضايا، قائلا إنه "لن يواجه قضاة لا استقلالية لهم وينفذون فقط الأوامر ".

تونس الهلال الأحمر التونسي راشد الغنوشي عصام الشابي حركة النهضة

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

