سجن الغنوشي عامين لتبرعه بقيمة جائزة دولية إلى الهلال الأحمر التونسي

أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية حكما بالسجن عامين على راشد الغنوشي لتبرعه بقيمة جائزة دولية إلى الهلال الأحمر التونسي.

وانضم راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في تونس إلى إضراب مفتوح عن الطعام في سجنه دعما لإضراب مماثل يخوضه اثنان من قادة المعارضة المسجونين.



ودخل جوهر بن مبارك، القيادي بجبهة الخلاص، منذ الأسبوع الماضي إضرابا عن الطعام في سجنه، فيما تقول عائلته ومحاموه إنه في وضع صحي سيء للغاية.

كما بدأ عصام الشابي، زعيم الحزب الجمهوري، أيضا إضرابا قائلا إنه يريد "إنهاء المظلمة" والحصول على حريته.

وسُجن الغنوشي منذ عام 2023، وقد حكم عليه بالسجن 37 عاما في عدة قضايا، بتهم من بينها التمويل الأجنبي غير المشروع والتآمر ضد أمن الدولة.

ورفض الغنوشي المثول أمام المحكمة في كل القضايا، قائلا إنه "لن يواجه قضاة لا استقلالية لهم وينفذون فقط الأوامر ".