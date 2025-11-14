قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
كتابة متقنة وإيقاع متوازن وراء نجاح كارثة طبيعية.. تفاصيل
موعد مباراة مصر وأوزباكستان الودية فى مدينة العين بالإمارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حبس المتهم بقتل مهندس الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات

صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

قررت نيابة كرموز، برئاسة المستشار محمد غازي حبس المتهم بقتل مهندس الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا توضيحيًا بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل مهندس بالإسكندرية، وزعم بعض الحسابات أنه مهندس كيمياء نووية، مؤكدة أن تلك الإدعاءات غير صحيحة، وأن الحادث تم التعامل معه قانونيًا فور وقوعه.


بالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة حدثت نتيجة مشاجرة بين المتوفى – حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات – وبين صديقه، الذي أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلًا.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الجريمة، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه بأحد المصحات النفسية، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات أن علاقة صداقة قديمة كانت تربط بين الجاني والمجني عليه منذ فترة الدراسة، وأن المتهم أقدم على فعلته بدافع الانتقام، بعد أن نشب بينهما خلاف سابق على خلفية تعدي المتهم بالسب والتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما في نوفمبر 2024. لكن عقب شكوى المجني عليه والد الجاني مما حدث، قام الأخير بتعنيفه، فقرر المتهم الانتقام ونفّذ جريمته.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على أن الجهات المختصة تتابع بدقة ما يُنشر على مواقع التواصل، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات حيال مروّجي الشائعات
 

نيابة كرموز مهندس الإسكندرية مقتل مهندس بالإسكندرية

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

