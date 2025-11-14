قررت نيابة كرموز، برئاسة المستشار محمد غازي حبس المتهم بقتل مهندس الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا توضيحيًا بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل مهندس بالإسكندرية، وزعم بعض الحسابات أنه مهندس كيمياء نووية، مؤكدة أن تلك الإدعاءات غير صحيحة، وأن الحادث تم التعامل معه قانونيًا فور وقوعه.



بالانتقال والفحص، تبين أن الواقعة حدثت نتيجة مشاجرة بين المتوفى – حاصل على بكالوريوس هندسة ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات – وبين صديقه، الذي أطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلًا.

وأسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط مرتكب الجريمة، وتبين أنه مهندس مقيم بدائرة قسم الدخيلة، ويعاني من اضطرابات نفسية سبق أن استوجبت إيداعه بأحد المصحات النفسية، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.



وكشفت التحريات أن علاقة صداقة قديمة كانت تربط بين الجاني والمجني عليه منذ فترة الدراسة، وأن المتهم أقدم على فعلته بدافع الانتقام، بعد أن نشب بينهما خلاف سابق على خلفية تعدي المتهم بالسب والتشهير بزوجة المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الصلح بينهما في نوفمبر 2024. لكن عقب شكوى المجني عليه والد الجاني مما حدث، قام الأخير بتعنيفه، فقرر المتهم الانتقام ونفّذ جريمته.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مشددة على أن الجهات المختصة تتابع بدقة ما يُنشر على مواقع التواصل، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات حيال مروّجي الشائعات

