دعاء للشيخ نادي أحمد زيدان مؤذن مسجد السيدة زينب .. توفي اثناء الوضوء
الجيزة: حصول منشأة دهشور على المركز الأول في مسابقة بناء الثقة للرعاية الأولية
أذربيجان تستدعي السفير الروسي لديها عقب سقوط صاروخ روسي بأرض سفارتها في كييف
محمد بشاري يكتب: حروب الظلّ الجديدة.. كيف تُعيد الجماعات الدينية إنتاج الفوضى عبر الذكاء الاصطناعي والهويات الوهمية؟
فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين
منتخب مصر تحت 17عامًا يعلن تشكيله لمواجهة سويسرا بدور الـ32 بكأس العالم
الأعمال شغاله وهتتقلب على دماغكم.. يارا تامر تعلق على طلاقها الثاني من مسلم
بسبب المصروفات.. استبعاد مدير مدرسة طنطا الثانوية الزراعية لاهانته الطلاب
سـيد الـضـبع يكتب: الهوية المصرية بين ماضي الفراعنة وحاضر الإيمان
سلامة عيونك.. مبادرة جديدة من الداخلية للكشف على طلاب المدارس بالمناطق الأكثر إحتياجاً | صور
تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة
أول طرد دولي لـ رونالدو… كيف يهدد مشاركته في كأس العالم 2026؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد عبد الحميد يشارك في الريس وسوا سوا.. رمضان 2026

أحمد عبد الحميد
أحمد عبد الحميد
أحمد البهى

يشارك الفنان أحمد عبد الحميد بعملين دراميين داخل موسم رمضان 

2026، أحدهما مسلسل عباس الريس بطولة عمرو سعد، والآخر مسلسل سوا سوا بطولة أحمد مالك وهدى المفتي.

وشهدت السنتين الماضيتين تألقًا ملفتاً لأحمد عبد الحميد، بمشاركته في عدة أعمال سواء سينمائية أو درامية؛ لفت فيها الأنظار إلى موهبته الواسعة بين الدرامي والكوميدي والأكشن دون أن تتأثر براعته في التجسيد وسهولة وصوله إلى قلوب المتفرجين.


أحدث أدوار أحمد عبد الحميد خارج الموسم الرمضاني، شخصية صيام في مسلسل ابن النادي، بطولة أحمد فهمي، أحمد عبد الحميد، حاتم صلاح، وقد حقق أعلى نسبة مشاهدة مع بداية عرضه على المنصة.


أما أحدث أعماله في السباق الرمضاني جاء من خلال شخصية الشيخ مصطفى أو كما يلقبونه في قريته بالشيخ بوجي، في مسلسل ظلم المصطبة، بطولة إياد نصّار، ريهام عبد الغفور، فتحي عبد الوهاب، بسمة وأحمد عزمي، تأليف محمد رجاء وإسلام حافظ وإخراج محمد علي.


ولا تزال النجاحات تنتظر عبد الحميد، حيث يشارك في عدة مشاريع قادمة مهمة، منها الفيلم المنتظر للمخرج عمرو سلامة، شمس الزناتي، من تأليف محمد الدباح ويشارك عبد الحميد في بطولته مع النجم محمد إمام وأسماء جلال وخالد أنور ومصطفى غريب وعمرو عبد الجليل.


بالإضافة إلى فيلم فرقة الموت للمخرج أحمد علاء الديب ومن تأليف صلاح الجهيني ويشارك أحمد عبد الحميد في بطولته عدد كبير من النجوم: أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي وأمينة خليل ومحمود حميدة وبيومي فؤاد.


وفيلم إيجي بيست للمخرج مروان عبد المنعم وتأليف أحمد حسني، ويشارك عبد الحميد في بطولته مع أحمد مالك ومروان بابلو وسلمى أبو ضيف وحنان يوسف
وفي التلفزيون وخارج السباق الرمضاني يشارك عبد الحميد في مسلسلي بطل العالم مع عصام عمر وجيهان الشماشرجي فتحى عبد الوهاب، محمد لطفى، آدم النحاس، ومنى هلا، وظروف غامضة من تأليف محمد ناير، ويشارك أحمد عبد الحميد في بطولته مع أمير كرارة وآية سماحة وعايدة فهمي.

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

قرار عاجل من النيابة بشأن مصرع محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

محمد صبري لاعب الزمالك الراحل

تفريغ الكاميرات.. 3 قرارات من النيابة بشأن محمد صبري لاعب الزمالك بالتجمع

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | ارتفاع مقلق في إصابات النساء بمتلازمة القولون العصبي.. هل شرب القهوة مضر لمرضى القلب؟

زوجان داخل محل كشري

مصري يحتفل بزواجه من تونسية داخل كشري أبو طارق .. شاهد

العروسان

صدي البلد يهنئ الزميلين محمد محمود ويمنى أشرف بحفل زفافهما

بالصور

فورد تنافس تسلا بسيارة تعتمد على القيادة بدون اليدين

فورد
فورد
فورد

تحذير.. دعوات قضائية بسبب انفجار سيارات هيونداي بعد قطع مسافة قصيرة

هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي
هيونداي سانتافي

حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14
التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14

انطلاق التدريب المصري اليوناني المشترك ميدوزا 14 الأحد بمشاركة أكثر من 2000 مقاتل

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

