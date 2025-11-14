الأهالي ساعدوهم.. هبوط 3 سياح بالبراشوتات في كعابيش بدلا من الأهرامات| شاهد

تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ عدة أيام هبوط 3 سياح بالمظلات "براشوتات" في منطقة كعابيش بعد انحراف المظلات بهم بدلا من الهبوط بمنطقة الأهرامات.

عاودت الواقعة تصدر التريند مرة أخرى بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات توثق لحظة هبوط ثلاثة سياح برازيليين بالبراشوتات داخل منطقة كعابيش بالجيزة عن طريق الخطأ.



وتبين أن السائحين كانوا يشاركون في فعالية رياضية عن طريق القفز بالمظلات إلا أنهم أخطأوا خلال القفز، ما أدى إلى انحراف مسارهم وهبوطهم في منطقة سكنية بكعابيش، ما أثار دهشة الأهالي وسارع الأهالي في مساعدتهم والتأكد من سلامتهم.

وأظهرت كاميرات المراقبة، حالة دهشة بين عدد من الشباب والأهالي الذين سارعوا لمساعدة السائحين والاطمئنان على حالتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى موقع البلاغ لفحص الواقعة، وتأكد عدم وجود أي إصابات، كما تم مرافقة السائحين واستكمال رحلتهم بأمان إلى منطقة الأهرامات حرصًا على سلامتهم وضمان استمرار جولتهم السياحية دون أي معوقات.