الأحد.. ندوة دور الذكاء الاصطناعي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية بجامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان ندوة علمية مهمة، بعد غد، الأحد، 19 نوفمبر 2025، تحت عنوان: “دور الذكاء الاصطناعي في الاستخدام السلمي”، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، في مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.

وأشارت الجامعة، إلى أن هذه الندوة، تُنظَّم بالتعاون مع شركة “روساتوم” الروسية، الشريك الاستراتيجي للمفاعل النووي المصري في المنقطة الضبعة، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة التنمية المستدامة.

وأكدت جامعة حلوان أن هذه الندوة تعد فرصة متميزة للباحثين والطلاب والمهتمين بمجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي؛ للتعرف على أحدث التطبيقات العلمية، وتبادل الخبرات مع شركاء دوليين في هذا المجال الحيوي.

تعقد الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبحضور نواب رئيس الجامعة.