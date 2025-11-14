قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
وزير الصحة: تمكين الشباب استثمار أساسي في صحة المجتمع وتنميته
من كتب لزوجته أنت طالق عبر الواتس أب وقع.. أزهري يوضح
غرق خيام النازحين في غزة تغرق بسبب الأمطار.. والدفاع المدني يحذر من كارثة وشيكة
هالة فاخر: عملت لأبنائي توكيل لثقتي فيهم.. وكنت الأب واشتغلت وأمي ربّت
الكيلو القائم بـ 145 جنيها.. نقيب الفلاحين يعلن مفاجأة سارة عن أسعار اللحوم
سبب الاختفاء| هالة فاخر تكشف حقيقة اعتزالها الفن
بأخطاء دفاعية.. منتخب أوزبكستان يتقدم بهدفين على مصر ببطولة العين الودية
حسام موافي: أنا عمري ما حد سألني السؤال ده ولا خطر ببالي.. فيديو
الضرائب تعلن آليات محاسبة نشاط صناعة المحتوي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 ورابط الاستعلام
القرار لم يصدر بعد.. شعبة الاتصالات: ارتفاع أسعار كروت الشحن قد يحدث في 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مسؤول إعلام حكومة إقليم دارفور: الميليشيا تحاصر الفاشر وترفض أي هدنة

عبد الخالق صلاح

قال عقاد بن كوني، مسئول الإعلام بحكومة إقليم دارفور، إن الحديث عن إمكانية التصالح أو عقد اتفاق سلام أو حتى وقف إطلاق النار بين الأطراف في هذا التوقيت يبدو غير منطقي في ظل الممارسات الحالية لمليشيات الدعم السريع

وأوضح بن كوني ، خلال مداخله هاتفيه على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن هذه القوات "ترفض الهدنة وترفض كل مبادرات السلام، بينما تواصل حصار المواطنين في مدينة الفاشر".

وأضاف بن كوني أن الميليشيا تمنع المنظمات الإنسانية من دخول الأقاصة وإيصال المساعدات إلى معسكر طويلة، في وقت يفر فيه المواطنون من مختلف المناطق التي سيطرت عليها ميليشيا الجنجويد.

وأشار إلى أن موجات النزوح تتزايد، وأن "كل المواطنين الآن هربوا من المناطق المتضررة بسبب الانتهاكات المستمرة".

وأكد مسؤول إعلام حكومة دارفور أن هذه الممارسات "تمثل قرارًا واضحًا من الميليشيا بإعادة حصار المواطنين في مدينة الفاشر مرة أخرى"، مشددًا على أن الحديث عن السلام في ظل هذا الوضع "الأسيف" الذي يشاهده العالم بأكمله هو أمر غير ممكن.

وختم بالقول: "هذه الميليشيا يجب أن تُباد عن بكرة أبيها، ولا سلام معها في ظل ما ترتكبه من تجاوزات خطيرة".

فوائد تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا
أشياء في منزلك يحذر منها أطباء الجلدية
حورية فرغلي
أسباب غير متوقعة وراء وفاة الفنان محمد صبري
