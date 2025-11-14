قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

غدا.. انطلاق سوق القاهرة السينمائي بمشاركة 20 جهة عربية ودولية

مهرجان القاهرة السينمائي
نجلاء سليمان   -  
أحمد البهى

يفتتح غدًا السبت 15 نوفمبر سوق مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، إحدى الركائز الأساسية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، وذلك بمشاركة 20 جهة من المنتجين والمخرجين والموزعين والمؤسسات الداعمة، في مساحة مخصصة لتبادل الخبرات وخلق فرص للتعاون بين المواهب الصاعدة والجهات الإنتاجية من مختلف دول العالم، وذلك من أجل بناء جسور مستدامة بين المبدعين وصنّاع الصناعة.

ويُعد سوق القاهرة السينمائي محطة رئيسية على خريطة الصناعة العربية، حيث يوفّر منصة مهنية متكاملة تتيح للمشاركين عرض مشروعاتهم وتطويرها، إلى جانب التعرف على أحدث الاتجاهات في مجالات الإنتاج والتوزيع، بما يعكس التزام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم صناعة السينما في المنطقة وتعزيز مهارات العاملين بها، مع مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

ويستقبل السوق هذا العام 20 جهة مشاركة جاءت على النحو التالي:

أفانسد ميديا
إيه إتش ميديا بروداكشن
الوثائقية – المتحدة للخدمات الإعلامية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
أمبيانت لايت فيلمز
مركز السينما العربية
شبكة راديو وتلفزيون العرب
كاتس فيلمز
صالون الإنتاج المشترك
جامعة كوفنتري
معهد سوق ديربان السينمائي
لجنة مصر للأفلام
مدينة الإنتاج الإعلامي
جوائز الباندا الذهبية
حواديت فيلمز
السينما العراقية
لاجوني فيلم بروداكشن
ناس – شبكة الشاشات العربية البديلة
نيو برودكشنز
هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT).

ومن المتوقع أن يشهد سوق القاهرة السينمائي هذا العام نشاطًا مكثفًا من الاجتماعات المهنية والعروض التقديمية وفعاليات التواصل، التي تستهدف دعم الإنتاج المشترك وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سوق مهرجان القاهرة السينمائي

