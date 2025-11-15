نانسي عجرم تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها… وتوضح أسلوب تربية بناتها

نانسي عجرم تكشف أصعب مهمة في حياتها:

*أنا أم Old School… والتربية مسؤوليتي الأولى

*الأم العاملة… أصعب وظيفة في العالم

*علاقتي مع جيجي لامارا مثل عائلة واحدة

كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن تفاصيل طريفة وقريبة من القلب حول بداية علاقتها بزوجها طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم.

شائعات الطلاق

وعن سؤال الإعلامية منى الشاذلي حول شائعات الطلاق التي تلاحق نانسي باستمرار، أكدت أنها لم تحذف أي صور تجمعها بزوجها كما تردد قائلة:"شائعة الطلاق تلاحقنا من أول يوم زواج… مش عارفة ليه.

"القدر اشتغل بسبب أسناني": بداية قصة الحب

روت نانسي تفاصيل أولى مراحل تعارفها مع فادي، موضحة أنها كانت مريضة في عيادته، وبعد انتهاء العلاج انقطعت علاقتها به لمدة عام.

لكن القدر تدخّل فجأة عندما بدأت أسنانها الأمامية بالابتعاد عن بعضها دون سبب واضح، مما دفعها للاتصال به من جديد.

وقالت:"اتصلت فيه وقلت له في شي غريب عم بيصير… ولازم شوفك."

هذا العطل غير المتوقع استدعى زيارات أسبوعية للعيادة لتركيب تقويم مؤقت، وهنا بدأ فادي يرى نانسي باستمرار.

وخلال لقاءاتهما، أخبرها فادي أنها بالنسبة له "مثل أخته الصغيرة"، ما جعل نانسي تظن أن العلاقة لن تتطور أبدًا. لكنها تابعت ضاحكة:"بعدها الأخت الصغيرة تطورت… وأصبحت زوجته

فادي… السند الأول في حياتها

أكدت نانسي أن زوجها فادي هو الداعم الأساسي في حياتها، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، قائلة:"لولا وجوده لما كنت استمريت… وأنا ما بقبل أعيش حياة مش سعيدة فيها."

وأوضحت أن سر نجاح علاقتهما يكمن في احترام كل منهما لاستقلالية الآخر في عمله، مع التكاتف دائمًا لتجاوز أي عقبة، مما ساعد علاقتهما على أن تكون قوية ومتوازنة طوال السنوات الماضية.

وفي سياق متصل،كشفت النجمة اللبنانية عن عمق العلاقة التي تربطها بمدير أعمالها، جيجي لامارا، مؤكدة أن العلاقة تجاوزت حدود العمل لتصل إلى روابط عائلية متينة.

علاقة تمتد لأكثر من 23 عامًا

أوضحت نانسي في حوار على برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة أون، أن العلاقة المهنية الطويلة التي تمتد لأكثر من 23 عامًا مع جيجي لامارا تحولت إلى ما هو أعمق بكثير، قائلة: “لم نعد نفكر بمنطق فنانة ومدير أعمال، نحن أصبحنا عائلة واحدة، وهذه العائلة تكبر مع فريق العمل بالكامل”.

وأشادت نانسي بفريق عملها التي وصفته بالمُخلص والمتحمس، مؤكدة أن دعمهم يجعلها تشعر بالراحة والطمأنينة: “الحمد لله أن كل من حولي مخلصون ويخافون عليّ أكثر مما أخاف على نفسي”.

وأضافت: "نحن معًا منذ زمن طويل، وعلى الرغم من أننا قد نختلف في الآراء أحيانًا؛ إلا أننا نجتمع دائمًا على هدف واحد،وهو النجاح، وما هو الأفضل لمسيرتي الفنية".

وتحدتث عجرم عن الجانب الأهم في حياتها بعيدًا عن الأضواء: الأمومة، والتي وصفتها بأنها "أصعب مهمة تتولاها المرأة على الإطلاق".

أكدت نانسي أن الجمع بين العمل والأمومة ليس أمرًا بسيطًا، قائلة:"التجربة تمر بصعوبة… لكنها تمر."



وأشارت إلى أن العبء الأكبر في تربية الأبناء يقع غالبًا على الأم في المجتمعات الشرقية، فهي المسؤولة عن متابعة التفاصيل الصغيرة والكبيرة في حياة أبنائها من الناحية النفسية والأخلاقية والاجتماعية.

تربية بـ"المدرسة القديمة"

وحين سألتها منى الشاذلي إن كانت "أمًّا شديدة"، اعترفت نانسي بصراحة:"نعم، أنا أم Old School قليلاً… لست عصرية جداً."

وأضافت موضحة أن الشدة لا تعني القسوة، لكنها تحب "أن يكون كل شيء على الأصول".

وتحرص نانسي على تعليم بناتها مبادئ أساسية مثل الإتيكيت، الهدوء، النظافة، واحترام الذات.

"مامي خلاص"… والمفاجأة السعيدة

واعترفت نانسي أنها دائمة الملاحظات لبناتها، الأمر الذي يزعجهن أحيانًا، فتسمع كثيرًا:

"مامي خلاص، نحن نعرف!"

لكنها أكدت أن هذه الصرامة اللطيفة تثمر نتائج جميلة، كاشفة أن أصدقاءها يخبرونها مرارًا بسلوك بناتها المميز حين يزورونهم، الأمر الذي يؤكد لها أن كل القيم التي تزرعها تجد طريقها للتطبيق الفعلي.

النعومة والحياء… قيم لا تتخلى عنها

واختتمت نانسي حديثها مؤكدة أنها تحرص على غرس قيم النعومة والحياء في بناتها، واصفة إياها بأنها "ميزة وأنوثة" لا يجب أن تختفي.

وأوضحت أنها تسعى دائمًا إلى تحقيق توازن دقيق بين الحفاظ على المبادئ وترك مساحة من الحرية لبناتها كي ينضجن بشخصيات قوية ومستقلة.