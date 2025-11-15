متحدث الصحة: مصر تمتلك مقومات عالمية لتصبح مركزًا رائدًا في السياحة العلاجية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الجلسة الحوارية التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثالثة ركزت على الانتقال من مفهوم علاج المرض إلى بناء منظومة حياة صحية وآمنة، موضحًا أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والطبية التي تجعلها مؤهلة لتطوير قطاع السياحة الصحية.

وشدد «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن التنوع المناخي داخل الدولة، ووجود أماكن غنية بالرمال العلاجية والمياه الكبريتية والمعادن الطبيعية، إلى جانب الخبرات الطبية المصرية المعروفة عالميًا، تمثل ركائز أساسية لهذا القطاع.

وأضاف أن الجمهورية الجديدة شهدت تطويرًا كبيرًا في البنية التحتية الصحية، من مستشفيات وتجهيزات طبية حديثة، وهو ما يعزز من جاهزية الدولة لتقديم خدمات سياحة علاجية متكاملة، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بإنشاء «المجلس الوطني للسياحة الصحية» برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين، بهدف وضع إطار مؤسسي لاستقبال السائحين الراغبين في الحصول على خدمات علاجية داخل مصر.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية المقرر إطلاقها ستتيح للسائح الاطلاع على جميع الخيارات والخدمات المتاحة، بما يضمن رحلة علاجية آمنة منذ مغادرة بلده وحتى عودته بعد تلقي الخدمة، مشددًا على أن الكفاءة المهنية والمهارات الطبية للأطباء المصريين عالية، إلا أن هناك عملًا مستمرًا لتطوير آليات التعامل مع السائحين القادمين لتلقي خدمات السياحة العلاجية، من أجل توفير تجربة أكثر سلاسة وتنظيمًا.