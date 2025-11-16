جلسة استئناف المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين على سجنه المؤبد في لقطات

شهدت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بالبحيرة، استئناف المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة بمدينة دمنهور عدد من المشاهد.. وفي هذا التقرير نوضح تلك المشاهد

- لفت الطفل ياسين الأنظار بعد حضوره الجلسة مرتديًا زي "سبايدر مان"، في إشارة رمزية للقوة والتحدي.

- ظهر المتهم داخل قاعة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

- انتشار أمني مكثف خارج المحكمة.

- حضور عدد كبير من وسائل الإعلام والمتابعين للقضية.

- مرافعات الدفاع وتأجيل الجلسة للثلاثاء 18 نوفمبر الجاري.

- حضور أسرة الطفل وعدد من المحامين المتطوعين.

- حضرت والدة الطفل ياسين مبكرًا قبل بدء الجلسة.

كانت محكمة استئناف جنايات دمنهور برئاسة المستشار أشرف عياد، قد استكملت سابقًا نظر الاستئناف في القضية، واستدعت كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالطفل بناءً على طلب الدفاع، إضافة إلى ضم أوراق علاج المتهم وأوراق نيابة أمن الدولة العليا.

يشار إلى أن محكمة جنايات دمنهور كانت قد أصدرت في 30 أبريل الماضي حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم ص. ك. ج. ا، 79 عامًا، وهو مراقب مالي، متهم بهتك عرض طفل، في القضية رقم 33773 لسنة 2024.