القوات الروسية تدمر 57 طائرة مسيرة أوكرانية

أخبار العالم

أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /الأحد/، تدمير وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، 57 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، خلال الليلة الماضية.


ونقلت وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية عن بيان للوزارة قولها "إنه تم إسقاط 23 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سامارا، و17 فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و5 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و5 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و3 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك".


وفي سياق متصل، نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم لقطات تظهر وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، خلال قيامها بنسف مركبات عدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت تحاول اقتحام مدينة كوبيانسك.


وذكرت الوزارة أن وحدات الطائرات المسيرة تنفذ ضربات دقيقة على مركبات تقل مسلحين من القوات المسلحة الأوكرانية، حاولوا اقتحام مدينة كوبيانسك.
وأضاف أنه في غضون أيام قليلة، دمرت ضربات الطائرات المسيرة عشرات المركبات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المتجهة إلى المدينة.


وأكدت الوزارة أن وحدات الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية، تمنع القوات المسلحة الأوكرانية من إيصال الأفراد والذخيرة والمؤن إلى الوحدات المحاصرة في قطاع كوبيانسك.


وأفادت وزارة الدفاع الروسية أمس السبت، بأن القوات التابعة لها تواصل تدمير القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة بالقرب من كوبيانسك. وفي غضون 24 ساعة فقط، خسر الجيش الأوكراني ما يصل إلى 50 جنديا و15 قطعة سلاح ومعدات عسكرية في المنطقة.

